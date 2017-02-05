GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "AK Parti olarak son 15 yıldır istikrarlı bir şekilde seçme ve seçilmenin aynı yaşta olması gerektiğini savunduk. Söz konusu öneriyle 18 ila 25 yaş arasındaki 7 milyon gencin çok büyük bir yasağını kaldırıyoruz." dedi.

Ecertaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 4. Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni anayasayla ilgili halk oylaması sürecine girdiklerini belirtti.

Anayasayla ilgili maddeleri gençlere anlatmak için bu tür toplantı düzenlediklerini belirten Ecertaş, "Bu maddeler içerisinde mutlaka gençlerin soruları oluyor. Bunlarla ilgili de artık bir bütünlük oluştu. Bunlara cevap verelim istedik. Bunun akabinde de hedef kitlemiz kimdir, sahada ağırlıklı olarak nasıl çalışacağız ve sahada yapılacaklarla ilgili somut sunum yapacağız." dedi.

Ecertaş, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, şunları anlattı:

"Bu millet, hiçbir şeye boyun eğmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların hiçbirinin karşısında geri durmadı, dimdik durdu. Bizler de bu sürecin en canlı şahitleriyiz. Şükretmemiz lazım. Rabbim, bizlere Cumhurbaşkanımızın davasını en hararetli yerinde, mücadelenin en sert olduğu dönemde yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Bunun hakkını vermemiz lazım. 15 Temmuz'da 248 şehidimiz var. Onların hakkını vermemiz lazım. O şehit yakınlarının ya da ailelerinin dik duruşunu görünce hayata artık farklı bakıyoruz. Dolayısıyla artık bizler bu millete hizmet etmekle mükellefiz. Yeni anayasa önerimizde bir tane temelimiz var. O temel de millettir. Her sorunun cevabı millette saklı. Millet yani halk yanlış yapmaz. Halkın düşüncesi hakkın düşüncesidir felsefesiyle çalışacağız."

Milletvekillerinin haberleşme giderlerine değinen Ecertaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mecliste bir CHP, 1 milyon 200 bin liralık iletişim harcamalarını partinin genel başkanı şöyle ifade ediyor. Yetki vermeseydi diyor. Bizler donduk kaldık. O zaman gönlümüz rahatladı. Bu milletin onları devleti yönetmeme, devleti yönetme yetkisi vermeyişinin altında yatan cümleydi bu. Yetki verseydiniz neler yapacaklarını görüyorsunuz. Bu millet zaten gereğini yaptı. Bizim gençlerimizin üzerine yeni anayasayla ilgili çok hak var. Bugün seçilme yaşı 18 indiriliyor. AK Parti olarak son 15 yıldır istikrarlı bir şekilde seçme ve seçilmenin aynı yaşta olması gerektiğini savunduk. Söz konusu öneriyle 18 ila 25 yaş arasındaki 7 milyon gencin çok büyük bir yasağını kaldırıyoruz."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve partililer katıldı.