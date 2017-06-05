AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım: (2)

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti büyük meselelerin, büyük projelerin ve medeniyet yürüyüşünün hep öncüsü olmuştur. Bizim için siyaset her şeyden önce geçmişin birikimini, ecdadın mukaddes emanetini geleceğe taşımaktır. Bu aziz bayrağı, medeniyet burcuna dikmektir." dedi.

Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen iftarda, 22. dönemden bugüne kadar AK Parti'de görev alan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin birçok reforma imza attığını belirterek, ilk olarak Milli Güvenlik Kurulunu (MGK) sivilleştirdiklerini ifade etti.

Yıldırım, hükümete geldikleri dönemde Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili kanunların çıkarıldığını anımsatarak, "Artık neredeyse uyutmaya bırakılmış Avrupa Birliği görüşmelerini canlandırdık. Farklı dillerde yayın yapılmasının önündeki engelleri kaldırdık. Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştırıcı düzenlemeleri gerçekleştirdik. Toplantı ve gösteri hakkının kullanılmasını kolaylaştırdık. Bilgi edinme hakkını yaygınlaştırdık. Belediye kanununu değiştirerek, hizmette yeterlilik ilkesi çerçevesinde idari ve mali özerklik getirdik. Bölgeler arası bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kalkınma ajansları kurduk. 23'üncü dönemde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağladık. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapan kanallarda ve yayın yapılan dil ve lehçelerde reklamında yapılmasını mümkün hale getirdik." diye konuştu.

AK Parti'nin 2002 yılından bu yana her alanda gerçekleştirdiği reformlarına değinen Yıldırım, 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettiklerini, EMASYA protokolünü yürürlükten kaldırdıklarını, 12 Eylül 2010 tarihinde anayasa değişikliğiyle halk oylamasını gerçekleştirerek, yargıda reform yaptıklarını kaydetti.

Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı yolunun açıldığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu getirdik. Kişisel verileri koruma altına aldık. Milli birlik ve kardeşlik projesini başlattık. Demokratikleşme sürecini sekteye uğratan 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının önünü açtık. 24'ncü dönemde bireysel başvuru yürürlüğe girdi. Eğitim sistemini daha da demokratik hale getirdik. TRT'nin Kürtçe yayın yapmasına imkan sağlayan düzenleme yaptık. 18 yaş altı çocukların, gençlerin ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağladık. Ortaöğretimde, üniversitelerde başörtüsü ile eğitim hakkının kısıtlayan engelleri kaldırdık. Kamu görevlileri üzerindeki kılık kıyafet kısıtlamasını kaldırdık. Devlet güvenlik mahkemelerini kapattık. Özel yetkili mahkemeleri de kurduk, kapattık. Yerleşim birimlerine eski isimlerinin iadesini sağladık."

Binali Yıldırım, genel sağlık sigortasını uygulamaya koyduklarını, memurlara toplu sözleşme imkanı sağladıklarını, KÖYDES projesiyle köylerin tamamına hizmet götürdüklerini bildirdi.

Şehit yakınları, gaziler, terör mağdurlarının yaralarını sarmak için ilave kamuda istihdam imkanı sağladıklarını belirten Yıldırım, "Köye dönüş rehabilitasyon projesi ile geçmiş yıllarda terörden mağdur olan köylerdeki vatandaşlarımıza tazminat ödedik. Terör nedeniyle veya terörle mücadele sonunda zarar gören vatandaşlarımızın zararını idari kararla tazmin ettik." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti çatısı altında, bu icraatları beraber başardıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin evlatları olarak, milletin gücüne güç kattınız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yeni bir döneme girdik. Yeni dönem, Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliğini öngören anayasa ama bundan önce tabii büyük bir felaketi de milletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin kararlı tutumuyla akim hale getirdik. O da 15 Temmuz alçak darbe girişimidir. Darbe girişimi, Türk demokrasisinin, Türkiye'nin geleceğinin teminat altına alınması için bu milletin aziz evlatlarının verdiği en büyük imtihandır. O gece milyonlar akın akın meydanlara indi. Bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi. Böylece bir kez daha milletimiz hükümetine, ülkesine ve geleceğine sahip çıktı. AK Parti büyük meselelerin, büyük projelerin ve medeniyet yürüyüşünün hep öncüsü olmuştur. Bizim için siyaset her şeyden önce geçmişin birikimini, ecdadın mukaddes emanetini geleceğe taşımaktır. Bu aziz bayrağı, medeniyet burcuna dikmektir. AK Parti iktidarının üretim gücüyle Türkiye, krizler ülkesi olmaktan çıkarak, fırsatlar ülkesi, umut ülkesi haline gelmiştir. Bütün bunlar 15 yıllık bir süre içerisinde oldu. 15 yıllık süre içerisinde, bir Türkiye, üç Türkiye oldu. Bu değişim Türkiye'nin, dünyanın parlayan yıldızları arasına girmesine yetti. Bundan sonra da ülkemizin ufkunu çok daha aydınlık yolunu da görüyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye hedefine çok uzak değiliz. İnşallah o günleri de birlikte göreceğiz."





(Sürecek)





































