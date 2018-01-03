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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kavakcı ve Çalık, Malatya'da

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı ile Öznur Çalık, Malatya'da Şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda incelemede bulundu.Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kavakcı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kavakcı ve Çalık, Malatya'da

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı ile Öznur Çalık, Malatya'da Şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda incelemede bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kavakcı ve Çalık, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Sanat Merkezi ve Şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağını ziyaret etti.

Sanat Merkezi'nde atölyeleri gezen Kavakcı ve Çalık, kursiyerlerle sohbet etti.

Belediye Başkanı Çakır, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra konuklarına tablo hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravza Kavakcı, Malatya'nın Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada belediyecilik hizmetlerinin gelmiş olduğu noktayı da görüyoruz. Belediyecilik, klasik temel hizmetleri götürmenin ötesinde tarihi ve kültürel dokumuza katkıda bulunan bir hizmet oluşturulmuş. Kitaplarda gördüğümüz bazı fotoğraf ve filimle alakalı çok güzel, özel ve nadide ürünleri gördük."



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 AK PartiMalatyaMalatya Büyükşehir BelediyesiÖznür ÇalıkRavza Kavakcı
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