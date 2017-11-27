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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Bolu'da

- Ataş, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasını ziyaret etti - Mustafa Ataş: - "İnşallah il kongremizi yapacağımız bir tarihte sayın Başbakan veya Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu binayı hizmete açmış olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Bolu'da

BOLU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasını ziyaret etti.

İzzet Baysal Caddesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve yaklaşık iki hafta içerisinde hizmete açılması beklenen İl Başkanlığı Binasını ziyaret eden Ataş, İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan bilgi aldı.

Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın yeni binasını ziyaret etmek için geldiklerini belirterek, "Ondan öncesinde de merkez ilçe yönetimimizde uzun yıllardır emek veren ve trafik kazasında hayatını kaybeden Nazife Demirkaya'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Arkadaşlarımız ifade ettiler ki partimize çok emek veren ve hizmet eden bir ablamızdı. Bugün cenazesi defnedilmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Yeni İl Başkanlığı binasının çok güzel olduğunu ifade eden Ataş, "Yapanların ellerine, yüreklerine sağlık. Allah burada hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diliyoruz. İnşallah il kongremizi yapacağımız bir tarihte sayın Başbakan veya Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile bu binayı hizmete açmış olacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ataş, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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