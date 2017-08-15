AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: 16 yıldır olduğu gibi milletimizin emrinde olacağız

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 yıldır milletin emrinde olmaya devam ettik Allah nasip ederse bundan sonra da hizmete, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, milletin bir aşk hikayesi olan partilerinin 16 yaşında olduğunu anımsattı.

"14 Ağustos 2001 bir milattı"

AK Parti'nin bir millet hareket olarak yola çıktığını ve bir çok başarıya imza attığını vurgulayan Çalık, şunları ifade etti:

"16 yıllık hikayenin başlangıcından öncesine baktığımızda Türkiye'de istikrarsız ve finansal açıdan çökmüş siyasi ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş bir devlet ve artık umudunu kaybetmiş, sinmiş ve sindirilmiş bir millet vardı. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklı olduğu bir dönemde Türkiye'de bir millet hareketi başladı. 14 Ağustos 2001 bir milattı Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından."

Çalık, partisinin kurulduğu günden itibaren yoluna milletle devam ettiğini ve bundan sonra da aynı şekilde ilerleyeceklerine işaret ederek, Türkiye'nin artık dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Kuruldukları günden itibaren yaşadıkları tüm seçimlerden yüzlerinin akıyla çıktıklarına değinen Çalık, "Türkiye'ye bu büyük hizmetleri yapan kadrolar olarak biz milletin emrindeyiz. 16 yıldır milletin emrinde olmaya devam ettik Allah nasip ederse bundan sonra da hizmete, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

Muhabir: Emrah Gökmen