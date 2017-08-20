AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Bilecik'te:

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Dikkat edin gözlerini dünya artık yumamıyor, sürekli gözleri açık. Türkiye ne yapıyor, Recep Tayyip Erdoğan bugün ne dedi. Merkel uyuyamıyor, acaba Erdoğan yarın kalkıp Almanya için ne diyecek?" dedi.

Partisinin Söğüt ilçe kongresine katılan Çalık, burada yaptığı konuşmada, ata yurdu, ana yurdu, erenler ocağı, yiğitler bucağı Söğüt’te olmaktan son derece bahtiyar olduğunu bildirdi.

Söğüt'ün ilmin, irfanın, kültürün, siyasetin, medeniyetin ve tarihin capcanlı bir şahidi olduğunu aktaran Çalık, "700 yıllık Osmanlı tarihinin başladığı bu yer, bugün 16 yaşında gencecik, taptaze bir partinin millete sevdasına, davasına sadakatine de şahit olacaktır. 16 yaş dediğime bakmayın. AK Parti davası, binlerce yıllık geçmişin birikimi ile büyüyen bir sevdanın mahsulüdür. Tarihimiz kadar kadimdir, davamız." diye konuştu.

Çalık, geçmişi unutmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tam 16 yıl birlikte gülüp, birlikte ağladık, en meşakkatli yollardan, en çetin süreçlerden omuz omuza, sırt sırta vererek geçtik. 16 yıl öncesinde bir Türkiye vardı, evet. Ama nasıl bir Türkiye. Darbeler, hortumlamalar, sağlık skandalları, ekonomik krizler, zamlar, faili meçhuller, haksızlıklar, hukuksuzluklar, iflaslar, açlıktan ölen çocuklar, intihar eden anne babalar. Olacak iş mi, kardeşlerim. Temel ihtiyaçlardan yoksunluk, yoksulluk, ülkenin gerçek sahiplerine yani vatandaşlarına ikinci, üçüncü sınıf muameleler, yolsuz, susuz, okulsuz, sağlıksız, parasız, pulsuz bırakıp insan gibi yaşamayı bu ülkenin evladına çok görenler oldu. Bu anlattıklarımıza hiçbirimizin kalbiniz dayanmıyor. Bizim de dayanmadığı için bu partiyi kurduk işte. O günleri unutmayacağız ama asla unutmak yok."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü zamanına değinen Çalık, şu görüşlere yer verdi:

"SSK'nın genel müdürünü 16 yıl önce televizyondan izlediğinizde Savaş Ay soruyor, 'Okmeydanı Hastanesinde kuyrukta insanlar ölüyor, ne olacak bunlar? O dönemin genel müdürü cevap veriyor, 'İşçilerin olduğu yere hastane kurarsanız böyle olur' diyor. Nereye kuracaksın kardeş, senin SSK Genel Müdürlüğünde yapmış olduğun konuşmalar bugün genel başkan olarak yapmış olduğun konuşmalarla hiçbir şekliyle farklı değil. O gün de insanımıza ihanet ediyordun, bugün de insanımıza ihanet ediyorsun. O gün de fakirliği, yoksulluğu, mazlumu yok sayıyordun, bugün de ülkeni yok sayıyorsun. Sen bugün kalkıp benim ülkemi, vatanımı, bayrağımı Almanya'ya şikayet ediyorsun. Senin SSK Genel Müdürüyken fikrin, zikrin neyse bugün de aynısı devam ediyor."

İlk günkü dürüstlükle, ilk günkü ideal ve samimiyetle AK Parti davasına sahip çıkmaları gerektiğine işaret eden Çalık, "Şimdi milletini seven, ümmetine sahip çıkan ve dünyanın 5'ten büyük olduğunu ispat eden bir Türkiye var. Bu büyük Türkiye, Allah'ın yardım ve inayetiyle, 16 yıldır, gece gündüz çalışan bir partinin, AK Parti'nin başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

- "Dimdik ayaktayız"

Çalık, dünyanın gözünün Türkiye'de olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dikkat edin. Gözlerini dünya artık yumamıyor, sürekli gözleri açık. Türkiye ne yapıyor, Recep Tayyip Erdoğan bugün ne dedi. Merkel uyuyamıyor, acaba Erdoğan yarın kalkıp Almanya için ne diyecek? Kendi söylemlerini, Türkiye'yi kendi iç siyasetine alet eden Avrupa, her gün Türkiye ne diyecek diye gece gündüz 24 saat gözleri açık vaziyette bizi dinliyor. Peki böyle miydi daha önce? İngiliz asillerinden biri der ki: 'Türkleri ne yerlerde süründüreceksiniz ne de doğrulmalarına izin vereceksiniz. Çünkü sürünecek olurlarsa gururlarına dokunur küllerinden doğarlar, ayağa kalkarlarsa da artık tutamazsınız, hepinizi ezer geçerler. Belini bükük tutacaksınız' diyor. Bilmiyorlar ki biz sadece yüce Rabbim'in önünde secde eder, belimizi büker, rükuya varırız. Onun dışında herkesin önünde dimdik ayakta dururuz. Bizim başımız artık dik kardeşlerim, dimdik ayaktayız. Bütün bu dahili ve harici düşmanlar, alçaklar, FETÖ, PKK, DAEŞ gibi onlarca terör örgütü, hainler ve habisler bugün bu sebeple musallat edilmiştir bizlerin başına."

Çalık, davalarının büyük olduğunu hatırlatarak, şu görüşlere yer verdi:

"Hayme Ana gibi, Ertuğrul Gazi gibi, Osman Bey gibi, Orhan Bey gibi, Şeyh Edebali gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi Söğüt, milletine aşık adamların ve kadınların hikayesini yazmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız şiir okudu diye cezaevine atıldığında ne demişti? 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Bu şarkı Allah izin verirse hiçbir yerde bitmeyecek. Millet ve ümmet sevdası yolunda bizim rüyamız da gerçek olacak bir gün biliyorum ancak bu hikaye yüzyıllar sonra dilden dile söylenir, anlatılırken, tarih, bizlerin de hangi safta olduğunu, ne kadar çalıştığını yazacak. Makamlar gelip geçicidir, unvanlar da aslolan davadır. Davaya sevdadır. Zira büyük davalar, büyük adamlarla kazanılır."

- Meyve satan kadına parti kadın kollarına davet

Öte yandan program öncesi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gidip dua eden Çalık, vatandaşlarla bir araya geldi. Girişte meyve satan Emine Güner'in tezgahında duran ve bir süre sohbet eden Çalık, onun eşi Hasan Güner'i arayarak, "Eşini çok sevdik, iznin olursa onu partinin kadın kollarına almak istiyoruz." dedi.

Çalık, parti kongresinin ardından eşi için teklifi kabul eden Hasan Güner'in yanına giderek teşekkür etti.