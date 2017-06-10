AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, engelsiz bir Türkiye inşa etmek için her alanda koşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Çalık, kentteki bir alış veriş merkezinde bulunan bowling salonunda bedensel engelli ve down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Oyun sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından organize edilen bowling etkinliğine katıldığını ifade etti.

Sporun engel tanımadığını herkesin gördüğünü vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"İnşallah bizler engelsiz bir Türkiye inşa etmek için her alanda koşturmaya devam ediyoruz. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için vermiş olduğumuz mücadele ortada. Terörün önlenmesi için yapmış olduğumuz mücadele ortada. Bütün Türkiye olarak barışın, kardeşliğin, huzurun daim olması, ramazan ayının buna vesile olmasını diliyorum yüce Rabbimden."

Çalık'a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti.