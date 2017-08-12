AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki ifadeleriyle ilgili, "Milletimizin bu cesaretli destanına gölge düşürmek isteyen CHP milletvekilini şiddetle kınıyorum." dedi.

Çalık, partisinin Pütürge İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz'da milletin destan yazarak ülkeyi, bayrağı, ezanı terör örgütlerine teslim etmediğini belirten Çalık, böyle bir milletin ferdi olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Öznur Çalık, 16 yıldır girdiği her seçimi kaybeden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yollarda adalet aradığını ancak adaletin milletin vicdanında olduğunu vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki ifadelerini eleştiren Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük adalet, milletin vicdanıdır, onu da sandıkta yansıtır. Adaleti ararken, araştırırken 15 Temmuz'daki kahramanlarımıza, gazilerimize laf eden CHP milletvekilini şiddetle kınıyorum. Diyor ki '15 Temmuz'da 250 şehidi devlet öldürdü.' Devleti katil ilan eden bir CHP var. O gece, o şehitlerimizin, gazilerimizin yüzü suyu hürmetine bugün mikrofonlar elimizde, sizlerin, milletimizin karşısındayız. Milletimizin bu cesaretli destanına gölge düşürmek isteyen CHP milletvekilini şiddetle kınıyorum. Şehit ailelerimizin acılarını, hikayelerini, kahramanlık destanlarını bilmeden, nasıl meydanlara indiğini bilmeden şehitlerimize laf uzatan o milletvekiline iki çift lafım var. Bu toprağı vatan yapan şehitlerimize dil uzatamazsınız."

- "Milli İrade Zaferi' kitabını aç oku"

Vatan topraklarını işgal etmek isteyen terör örgütüne karşı 250 şehidin kanıyla bu sınırları koruduğunu anlatan Çalık, "Gazilerimiz, bu bayrağın dalgalanmasına, ezanların devam etmesine vesile oldu. CHP Genel Başkanı'na, 'bugün milletvekiliniz bu sözleri söyledi, ne diyorsunuz?' diye soruyorlar. Diyor ki 'benim milletvekilim doğru söylemiştir.' Ya sen darbeye kontrollü darbe diyen adam değil misin kardeşim? Biz araştırma yaptık, hiçbir şey bilmiyorsan, anlamadıysan o 'Milli İrade Zaferi' kitabını aç oku, bombalarla insanların nasıl şehit olduğunu, sırtından vurulduklarını oku. Bu darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz, milletimize havale ediyoruz. Milletimiz, gereğini sandıkta aslanlar gibi yapıyor." diye konuştu.

Öte yandan Çalık, Pütürge ilçesi girişinde bir vatandaşa ait depoda çıkan yangının söndürme çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.