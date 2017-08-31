AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık'tan bayram mesajı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, tarihinin her döneminde mazlumun ve mağdurun yüküne omuz vermeyi şiar edinmiş bir medeniyetin mensupları olarak, vahşice katledilen Arakanlı yetimlere, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara mezhebine, meşrebine, etnik kimliğine bakmadan el uzatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çalık, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal yaşama bereket, mutluluk, sıcaklık, samimiyet katan bayramların, birlik ve beraberliğin temin edildiği özel günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın dayanışmanın, yardımseverliğin, huzur ve bereketin kutlu bir tezahürü olduğunu vurgulayan Çalık, bayramın uhuvvet duygularını, sevgiyi, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısı olduğunu aktardı.

"Tarihinin her döneminde mazlumun ve mağdurun yüküne omuz vermeyi şiar edinmiş bir medeniyetin mensupları olarak, Myanmar'da türlü eziyetlere uğratılarak vahşice katledilen Arakanlı yetimlere, dünyanın dört bir yanında zulme uğramış kardeşlerimize, mezhebine, meşrebine, etnik kimliğine bakmadan el uzatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunan Çalık, İslamiyetin her zaman mazlumu, mağduru, yoksulu, yetimi ve öksüzü koruyup kollamayı öğütlediğini anımsattı.

Komşusu aç yatarken, tok yatmayı asla kabul etmeyen bir Peygamber'in ümmeti olarak, dünyanın neresinde yardıma muhtaç varsa daima yanlarında olduklarını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Bu maneviyatın gücüyle, bizleri yüz yıllardır bir ve beraber tutan değerlerimizin daima bilincinde olmalı, bayramlarımızı amacına uygun bir şekilde idrak edilmesini sağlamalıyız. Menfi ve fevri davranışlardan uzak kalmayı, elleri semaya, gönülleri yaradana açmayı kendimize bir görev bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın dertlere derman, yaralara merhem olmasını, sofraları bereketli, kalpleri rana kılmasını, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul, dualarının kabul olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Rabb'im, kurban ibadetimizi makbul eylesin. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."