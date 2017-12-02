AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Bizim milletimiz bu aldatmacaya kanmaz

İZMİR(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen, "Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini, bu nedenle omuz omuza durmanın, birlik ve beraberliğin sadece AK Parti iktidarı açısından değil, Türkiye'nin bekası açısından önemli olduğunu belirtti.

Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz'da top ve tüfeklerle milletin bekasına hamle yapanların şimdi çok farklı düşünceler içerisinde bulunduklarına işaret eden Dağ, "Terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar bugün artık taşeron kullanmaktan vazgeçtiler." ifadesini kullandı.

Hamza Dağ, "Şimdi artık kendileri bizzat operasyon yapma şekline gidiyor. ABD'de devam eden davayla ilgili Türkiye'de yargılama süreci yapıldı. Bir takipsizlik kararı verildi. O davanın temeline bakıyorsunuz neymiş, İran'a karşı ABD ambargo uygulamış Türkiye buna uymamış. Yani ABD, PKK'ya PYD'ye silah verirken benim karşı durma iradem ne kadar varsa orada ambargo uyguladığında da karşı durma iradem her zaman için vardır." diye konuştu.

ABD'de görülen davanın bir tiyatro olduğunu, bunu davayı takip eden ve partilerini eleştiren gazetecilerin de kabul ettiğini kaydeden Dağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim milletimiz bu aldatmacaya kanmaz, bugüne kadar kanmadı bundan sonra da inanmaz. Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu, bundan sonra da durmaya devam edecektir. 15 Temmuz'da 17-25 Aralık'da olduğu gibi bunda da başarılı olamayacaksınız."

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ABD'de görülen davayla aynı süreçte bazı iddialarda bulunduğunu anımsatarak, dün CHP tarafından basına birtakım havale dekontlarının delil olarak dağıtıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de iftiralarda bulunduğunu ama ispat edemediğini anlatan Dağ, şunları söyledi:

"Affedersiniz ama manda derisi adamdaki surat, başka birşey değil açıkçası. Burada biz de yerel yönetimleri eleştiriyoruz, bize yerel yönetimle ilgili birçok bilgi geliyor ama belgesi olmadan hiçbir konuyla ilgili konuşmuyoruz, çünkü bizde ar duygusu var. Bakın Albert Einstein'ın çok güzel bir sözü var, bu Kılıçdaroğlu'na çok güzel uyuyor. Biraz hakaret var ama tam böyle Kılıçdaroğlu tarzındaki insan tipolojisini çok iyi anlatıyor, diyor ki 'Ahmaklık aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp bundan fayda ummaktır'. Çok veciz bir söz. Bugüne kadar bu yolu hep denemiş, denedikçe başarılı olamadığı belli, oy oranı 25'i geçmemiş, geçme ihtimali de yok. Böyle giderse 20'yi de zor bulacak ama aynı yolu deneyip duruyor."

Muhabir: Eşber Ayaydın