AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri bazı oyunlar kuruyor, biz o oynanan oyunları yine bozarız, birileri oyun kurmadan biz bundan sonra oyun kurmasını bileceğiz." dedi.

Dağ, partisinin Gaziemir İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dağ, ziyarette yaptığı konuşmada, parti içindeki bütün görevlerin küçük ya da büyük ayrımı yapmadan önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar teşkilatlarda kongreleri tamamlamayı hedeflediklerini belirten Dağ, "Burada tabii ki birtakım bayrak değişikliği yaşanacaktır, yaşanması da gerekir. Bu, değişim ve dönüşümün bir gereğidir. Bunu başarılı olmak ya da başarısızlık olarak görmedik, görmememiz de lazım. Siyaset yapıyoruz, 'Bu partinin kaderi milletin kaderiyle eş değer.' diyoruz. Hatta bir tık öteye geçip, bu partinin kaderi, bu bölgede yaşayan mazlum ve mağdurların kaderiyle eş değer neredeyse." diye konuştu.

Dağ, birilerinin Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada 100 yıl öncesinin planını uygulamaya çalıştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Kısa, orta ve uzun vadeli planları olduğunu, bunları hayata geçireceklerini anlatan Dağ, "Kısa hedeflerimizde, birileri bazı oyunlar kuruyor, biz o oynanan oyunları yine bozarız, birileri oyun kurmadan biz bundan sonra oyun kurmasını bileceğiz. Oyunları da coğrafyada bizim nasıl kurduğumuzu hem dünya hem de milletimiz inşallah daha iyi bir şekilde görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkavan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da eşlik etti.