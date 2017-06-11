AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) oyununu, milletle iç içe olarak bozduklarını belirtti.

Partisinin Beydağ ve Kiraz ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Dağ, Ödemiş Belediyesince düzenlenen iftara katıldı.

Dağ, AK Parti'nin bugüne kadar önemli hizmetlerde bulunduğunu, şimdi de "yeni atılım dönemi"ni başlattığını belirterek, bugüne kadar yaptıklarının çok daha ötesine geçileceğini söyledi.

Türkiye'de geçmişte 6 aylık, bir yıllık programlar yapılmazken, artık uzun vadeli planlar ortaya konulduğuna işaret eden Dağ, 2023 Türkiyesinin bugünden hayal edildiğini dile getirdi.

Dağ, savunma sanayinde yapılanlara da dikkati çekerek, Türkiye'nin gemiden insansız hava aracına kadar birçok konuda yerli üretime geçtiğini, bunun sonucunda terörle mücadelede önemli aşama kaydedildiğini, artık Güneydoğu'da huzur ve istikrar olduğunu belirtti.

- "Oyunu bozduk"

Hamza Dağ, AK Parti'nin iktidar olduğu 2002'den bu yana dezenformasyonları teşkilatı sayesinde aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AK Parti bir güç odağıyla iktidara gelmedi, milletle geldi. Ama ne zaman ki hem yöneticilerimiz hem icraatlarımız hakkında propaganda olmaya başladığında, teşkilat örgütlenmesi sayesinde propagandayı tersine çevirdi. Birileri boş durmuyor. Daha bir sene önce bugünlerde ramazan ayıydı. Ramazan Bayramı'nda evimizde bayramı geçirirken birileri ne yazık ki birtakım planlar kuruyormuş o villalarda. Askeriye içindeki unsurlarıyla bu planları hayata geçirme noktasında çalışmalar yapıyormuş. Hatta gidip Amerika'dan izin ve icazet almış. Su uyur düşman uyumaz. Düşman uyumamış. Onlar o oyunları kurmaya çalışırken biz de milletimizle iç içe olarak o oyunun bozulmasına sebebiyet verdik. Belki oyun kurmadık, ayak oyunlarıyla işimiz yok ama oyun kuranların oyununu bozduk."