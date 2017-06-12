Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

- "Önemli bir vizyon ortaya koyduk. Önemli icraatlarımız var. Eksiklerimiz hatalarımız olabilir ama yeni dönemde bu ülkeyi büyütecek, bu coğrafyada daha güçlü hale getirecek, dünyada oyun kuranların oyununu bozan değil bizzat oyun kuran bir ülke haline getireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 16 Nisan'dan sonra önemli icraatları olduğunu belirterek, "Önemli bir vizyon ortaya koyduk. Önemli icraatlarımız var. Eksiklerimiz hatalarımız olabilir ama yeni dönemde bu ülkeyi büyütecek, bu coğrafyada daha güçlü hale getirecek, dünyada oyun kuranların oyununu bozan değil bizzat oyun kuran bir ülke haline getireceğiz." dedi.

Tire İlçe Teşkilatı Buluşması'nda konuşan Dağ, 16 Nisan’da yapılan referandumu "Yeniden atılım dönemi" olarak adlandırdığını dile getirerek, "Maddi güçlerle beraber, manevi olarak inşa ve ihya edecek bir süreci inşallah başlatmamız ve ilerletmemiz lazım. Yeni atılım süreci, yeni 3 dönemlik süreç bu şekilde başlayacak. Bu 15 yıllık süreçte ne var. 2023 hedefimiz, 2035 hedefi var.” ifadelerini kullandı.

Dağ, referandumda İzmir'den istedikleri sonucu alamadıklarını aktararak şunları kaydetti:

"16 Nisan’da önemli bir referandumu başardık. Türkiye genelinde başardık ama İzmir’de istediğimiz sonucu alamadık. Bunu hep beraber kabul etmemiz lazım. Bir sorumlu bulmaya gerek yok. Herkes kendisindeki eksikleri ortaya koyacak. Hep beraber ekip olarak daha iyisini yapabilirdik, yaparız, yapacağız. İstanbul’da böyle başarıldı. Diğer siyasi partilerden hiçbir eksiğimiz yok."

- "Tire demokratların kalesi"

Tire'de ilk defa bir sol partinin kazandığını ifade eden Dağ, "Tire demokratların kalesi ama ilk defa sol parti Tire’de iktidar. Bu sol parti hala ilerleme yolundan gidiyorsa bunu sorgulamamız lazım. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini Tire’de de net bir şekilde ortaya koymalıyız." diye konuştu.

İlçenin insan yapısı olarak farklılığına dikkati çeken Dağ, Tire'de mübarek bir hayatın olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini, sol parti iktidarının ilçeye yakışmadığını, yaşanan bu durumu bir yol kazası olarak gördüklerini söyledi.

Dağ'ın Tire ziyaretine AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AK PARTİHamza Dağİzmir MilletvekiliTire
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5