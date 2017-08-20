MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "MİT tırlarıyla o gün bir şeyler elde etmek isteyenler, 7 Haziran’da bunu manşetlere taşıyıp daha sonrasında da bununla birlikte bir sonuç elde etmek isteyenler bugün adalet karşısında hesap veriyorlar." dedi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlendi.

Tek listeyle mevcut başkan Ahmet Tonguç delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, MİT tırları operasyonunu yapanların 7 Haziran'da devreye girdiğini belirterek şöyle konuştu:

"MİT tırlarıyla o gün bir şeyler elde etmek isteyenler, 7 Haziran'da bunu manşetlere taşıyıp daha sonrasında da bununla birlikte bir sonuç elde etmek isteyenler bugün adalet karşısında hesap veriyorlar. O görüntüleri birilerine servis etmek isteyenler ise birtakım komplolar olduğunu iddia ederek öç almaya çalışıyorlar. Bir de diyorlar ki 'tehditlerinizden korkmayız, şantajlarınızdan korkmayız.' Ne tehdit eden var ne şantaj yapan var. Bir kere korkmak veya korkmamak tabiri size kesinlikle yakışmaz zaten. Korkmamak tabiri yakışırsa ve yakışırsa AK Parti'ye, AK Parti'nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır. 15 Temmuz gecesi bunu hepimiz ortaya koyduk, bunu hepimiz gösterdik. 15 Temmuz gecesi 'Marmaris'te güvenli adalar var oraya gidebiliriz' teklifi verilmesine rağmen, uçağa atlayıp İstanbul'a o televizyona çıktığında 'Milletimi havaalanlarına davet ediyorum' dedi, kendisi de aynısını yaparak oraya gitti ve böylelikle korkmadığını dünyaya gösteren bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 15 Temmuz gecesine ait bugüne kadar televizyonlarda söylemediği gelişmeleri ilk defa aktaracağını işaret eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Açık ve net bir şekilde bize anlattı. 7 Ağustos öncesi ‘Yenikapı mitingine gitmeyeceğim’ dediğinde biz İzmir milletvekilleri olarak, kendisi de bir İzmir milletvekili olduğu için ziyarete gittik. Orada aynen yaşadığı 15 Temmuz gecesini bize anlattı. 15 Temmuz gecesinde saat 21.30-22.00 civarında uçağının Atatürk Havalimanına indiğini, Hayati Yazıcı'nın da yanında olduğunu... O sırada korumaların yanına gelerek darbe olduğunu söylediğini ifade etti. Kendisi de 'Ne darbesi, darbe mi olur hiç' demiş, kendisinin anlattığına göre. Sonra kendisini güvenli bir yere alıyorlar. Kılıçdaroğlu'na kapıda tank olduğunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun anlattığına göre güvenlik şube müdürünün kapıdaki tankların yolu açmasıyla aralarından geçtiğini öğrendik. Bunu güvenlik kamerası görüntüleri de doğruluyor zaten. Peki kardeşim sen değil miydin o geceye kadar herhangi bir darbe olursa tankın başına ben çıkarım diyen? Bir genel başkanın tankın yolu açmasıyla oradan kaçması korkmak değildir de nedir. Ya da bu darbeden sonra bakalım bana da bir başbakanlık gelir mi veya bana da başka makamlar gelir mi düşüncesi midir acaba. Darbeciler beni bir yerlere getirir mi düşüncesidir. Televizyon ekranında darbenin sonucunu beklemek iş midir."

Konuşmasında partililere de uyarılarda bulunan Dağ, sosyal medyadan birbirlerinin aleyhine paylaşımlar yapmamalarını istedi. Dağ, "Bir kere biz birbirimize anlayış göstermeliyiz. Sosyal medya çıkalı bir hastalık oluştu. Açıkçası yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz sözü sosyal medyadan söyler hale geldik. Sosyal medyadan paylaşmak bizim birliğimize beraberliğimize zarar verir. Dedikodu, gıybet dinimizle yasaklanmıştır. Birliğimizi, beraberliğimizi zedeleyecek eylemlerden kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur da AK Parti olarak Türkiye genelinde kongre sürecine girdiklerini belirterek kongrelerin hayırlı olmasını diledi.

Kongre süreciyle beraber AK Parti'de yenilenme döneminin başlayacağını ifade eden Baybatur, yeni dönem için teşkilatları hazırladıklarını söyleyerek "Teşkilatlar olarak sağlam durursak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güç veririz. Bizim vazifemiz Cumhurbaşkanımıza yük olmak değil ondan yük almaktır." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç'un da birer konuşma yaptığı kongrede, mevcut başkan Ahmet Tonguç yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve davetliler katıldı.

