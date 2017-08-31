AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de cezaevi servis aracının geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin, "Birtakım örgütler ve arkasındaki ağa babaları bilsinler ki 15 Temmuz'da bu millet canını siper ederek nasıl sizi bu ülkeyi işgal girişiminden uzaklaştırmışsa bu tarz eylemlerinizle de diz çöktüremeyeceksiniz." dedi.

Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın art arda gelmesiyle çifte bayram yaşandığını belirtti.

Sabah saatlerinde Buca ilçesinde cezaevi servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıya işaret eden Dağ, saldırıda yaralananlara acil şifalar diledi.

Bu tür hadiselerin milleti yıldırmayacağını vurgulayan Dağ, "Birtakım örgütler ve arkasındaki ağa babaları bilsinler ki 15 Temmuz'da bu millet canını siper ederek nasıl sizi bu ülkeyi işgal girişiminden uzaklaştırmışsa bu tarz eylemlerinizle de diz çöktüremeyeceksiniz." diye konuştu.

- "Samimiyetten uzak"

CHP'nin Çanakkale'de gerçekleştirdiği Adelet Kurultayı'nı "samimiyetten uzak" şeklinde niteleyerek bazı CHP'lilerin Çanakkale şehitlerinin yattığı alanda içki içmesini eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"Bu milletin değerlerine, doğusundan batısına herkese sorun, şehitliklerde ve mezarlıklarda içki içilmez ama siz samimiyetten uzak bunu yaptığınızda elinize yüzünüze bulaştırdınız. Tüm Türkiye bunu görmüş oldu."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise Başbakan Binali Yıldırımın 8-9 Eylül'de İzmir'e geleceğini belirtti.

Delican, "8 Eylül Manisa'nın, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve bu kurtuluşu da Başbakanımızla kutlayacağız. O gece İzmir-Manisa arasında tünel açılışı için ışık gördü yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Dağ, partililerle bayramlaştı.