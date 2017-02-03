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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar:

- "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandum sürecini yaşayacağız. Bu konuda üniversitelerimizin değerlendirmeleri, görüşleri ve destekleri çok önemli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Nükhet Hotar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandum sürecini yaşayacağız. Bu konuda üniversitelerimizin değerlendirmeleri, görüşleri ve destekleri çok önemli." dedi.

Hotar, ağustos ayında görevine başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

DEÜ'den mezun olduğunu ve burada akademik kariyer yaptığını belirten Hotar, bu nedenle DEÜ'nün kendisi için ayrı bir önem taşıdığını bildirdi.

Hotar, önemli bir sürecin içinde bulunulduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandum sürecini yaşayacağız. Bu konuda üniversitelerin değerlendirmeleri, görüşleri, destekleri çok önemli. Biraz bunları konuşacağız, sorunlarını dinleyeceğiz. Biz de sorunları çözmekle görevliyiz." diye konuştu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Kasman da Nükhet Hotar'dan ders aldığını anımsatarak, "Bize, DEÜ'ye çok büyük katkıları var. Sorunlarımızla ilgili bize ciddi katkılar sunuyor." dedi.

Ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı HotarDEÜDEÜ Rektörü Adnan Kasman
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