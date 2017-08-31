AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, en büyük arzularının, "İslam dünyasında kan, gözyaşı, acı, şiddet ve nefretin bir an evvel son bulması, bayramların artık mana ve muhtevasına uygun olarak güven ve huzur içinde idrak edilmesi, barış ve esenlik getirmesi olduğunu belirtti.

Karaaslan, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içinde bulunulduğunu belirtti.

Müslümanların ilahi bir armağan olarak kabul ettiği ve sevinçle karşıladığı bayramların, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliği güçlendirdiği çok değerli ve müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek bayramlarımız aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin güçlendiği kıymetli anları beraberinde getirir. İslam dünyasında kan, gözyaşı, acı, şiddet ve nefretin bir an evvel son bulması ve bayramların artık mana ve muhtevasına uygun olarak güven ve huzur içinde idrak edilmesi, bizlere barış ve esenlik getirmesi en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın başta bütün insanlığa, İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."