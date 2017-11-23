AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Arzu ediyoruz ki 28 Şubat davasında da bu darbede de (15 Temmuz) gerekli karar ivedilikle verilir ve adalet yerini bulur." dedi.

Kavakcı, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin devam eden çatı davasını izlemek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

Duruşmaya izledikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kavakcı, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak dava süreçlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Dava sürecinde, AK Parti milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla şehit aileleri ile gazilere destek olmak için her gün burada olduklarını ifade eden Kavakcı, şöyle devam etti:

"Meclis sabaha kadar çalışmış olmasına rağmen, sayın milletvekillerimiz de buradalar. Biz arzu ediyoruz ki bu süreçte, bu hain darbe girişimi 80 milyonluk nüfusumuza ve hatta bu nüfusa ümit bağlamış insanlara yapılmışken, biz arzu ediyoruz ki diğer partilerden milletvekilleri de burada bulunsunlar. Burada vatandaşlarımızın en temel hakkı olan insan haklarının en önemlisi olan yaşama haklarına yapılmış saldırıya karşı bir duruş sergilesinler.

Bundan sonra da biz mahkemeleri yakından takip edeceğiz, dava süreçlerini. Bir kısım mahkemelerde karar aşamasına gelindi, bazı tahliyeler oldu. Burada da adaletin tecelli etmesi için biz de her gün vatandaşlarımızla beraber olacağız. Onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Kavakcı, "Duruşma salonlarındaki söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İkna edici, inandırıcı buluyor musunuz?" sorusu üzerine, "Mahkemelerde insanların kendini savunma hakkı var, biraz evvel dinlediğimiz ifade verenlerden bir tanesi silahının çalışmadığı vesaire gibi çocuğun bile inanmayacağı şeyleri söyleyebiliyor. Bu doğal bir süreç ama mahkemedeki gerek avukatlarımız gerek mahkeme hakimimiz doğru soruları sorarak, adaletin tecelli etmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması için gerekli deliller üzerinden ifadeleri alıyorlar ve tamamlıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

- "İnsanların hayallerinin üzerinden tanklar geçirildi"

28 Şubat davasında savcıya mütalaa için süre verildiğinin hatırlatılması üzerine Kavakcı, "15 Temmuz nasıl hain bir darbe girişimiyse, 28 Şubat da bir darbeydi ve bu manada askeri kanattaki yargılamaların devam ediyor olması ve adaletin tecelli edecek olması bizim için önemli. O süreçte insanların hem hayalleri üzerinden tanklar geçirildi hem de gelecekleri, hayat hakları ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Biz arzu ediyoruz ki 28 Şubat davasında da bu darbede de gerekli karar ivedilikle verilir ve adalet yerini bulur." diye konuştu.







