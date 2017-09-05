AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Kan:

RİZE (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, "Sınırın içinde ve dışında her türlü mücadele bizim vatandaşlarımızın güvenliği için devam edecek. Türkiye terörle mücadeleye çok büyük bir başarıyla ve kararlıkla devam edecek." dedi.

Kan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Hüsnüye Erdoğan ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin tümüyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Mücadele devam ettikçe onlar daha saldırgan oluyor ama son demlerini yaşıyorlar. Bugün de Dürümlü katliamının faillerinden birisinin ele geçirilmiş olduğunu ve artık hiçbir katliam yapamayacağını duymuş olduk. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Rabbim terörle mücadele edenlerin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Sınırın içinde ve dışında ülkenin güvenliği için çok büyük bir mücadele verildiğine işaret eden Kan, "Fırat Kalkanı Harekatında nasıl yaptıysak, biz de gittik, gördük. Sınırın içinde ve dışında her türlü mücadele bizim vatandaşlarımızın güvenliği için devam edecek. Türkiye terörle mücadeleye çok büyük bir başarıyla ve kararlıkla devam edecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, bizim 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız var. Sadece bu ülkenin insanlarının haklarını değil, dünya mazlumlarını savunan bir liderimiz var." diye konuştu.

Kan, dünyanın neresinde olursa olsun terörle mücadelenin başarıya ulaşması için Türkiye'nin müttefikleri ve dostlarının da en az Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti ve kararlılığı göstermesini beklediklerini ifade etti.

- "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi birbirimize düşüremezler"

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde olduklarını anımsatan Kan, şunları söyledi:

"Kürt, Türk, Roman, Alevi, Sünni, hiçbir ayrım yapmadan, doğu, batı, Karadeniz hiç fark etmeden ekimizle beraber ülkemizin her yerinde ve topraklarımızın da dışına çıkarak bizi bölmeye çalışanlara güzel bir mesaj verdik. Her yerde şunu gördük. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi birbirimize düşüremezler. Bu ülkenin vatandaşları dili, dini, ırkı ve düşüncesi ne olursa olsun hepsi birbirinden değerlidir ve eşittir. Bu topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde bir hak ihlali olmaması için mücadelemiz devam edecek."

Kan, Suriye'de yaşanan katliamın sona ermesi için mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Kan, Suriyelilere sahip çıkmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılanların unutulmaması gerektiğine işaret eden Kan, "Orada büyük bir katliam yaşanıyor. Türkiye, Türkiye'ye yakışır tutumunu sergiliyor. Bu katliama karşı biz de AK Parti olarak hükümetimizin yanındayız. AFAD zaten kamplarda gördüğümüz gibi çalışmalarını başlatmış. Oradaki kardeşlerimize destek olacağız inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Kan, Arakan'da yaşananların bir vahşet olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"Biz Türkiye olarak aynı Suriye'de yaptığımız gibi 'Katliam var, bunun durması lazım' demiştik, şimdi de diyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekli açıklamaları yapmış ve Bangladeş hükümetine kapılarını kapatmamaları için de ricada bulunmuşlar. Türkiye olarak biz elimizden gelen desteği yapacağız. Bu tür katliamlar insanlık tarihinde utanç verici. Bu tür katliamlardan sonra terör yayılıyor ve artıyor. Aynı Suriye'de olduğu gibi DAEŞ'in can almasına sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi Suriye'deki katliama Türkiye hariç herkesin sessiz kalmış olması. Sonradan diğer ülkeler seslerini yükseltmeye başladılar."



