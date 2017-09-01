AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, Osmaniye'de:

OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, "Biz arzu ediyoruz ki hiçbir yerde gözyaşı dökülmesin. Kimse insan hakkı ihlaline uğramasın." dedi.

Kavakcı, Osmaniye'de yaklaşık 16 bin Suriyeli Türkmen'in kaldığı Ceydetiye Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek, merkez müdürü Ramazan Tıraş'dan bilgi aldı.

Burada Türkmenlerle bir araya gelip bayramlarını kutlayan Kavakcı, merkez içindeki Halide Edip Adıvar Kütüphanesi'nde Türkmen kadınlarla buluşarak sorunlarını dinledi.

Kavakcı, daha sonra 2 Türkmen aileyi ikametlerinde ziyaret edip, merkezdeki çocuklara ve ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Kavakcı, bu bayramı insan hakları ihlaline uğramış vatandaşlarla beraber geçirdiklerini söyledi.

Bayrama Cerablus'taki Zoğara Kampı'nı ziyaret ederek başladıkların anlatan Kavakcı, "Orada Arap misafirlerimizi ziyaret ettik. Ondan sonra askerlerimizle bayramlaştık. Onlar bizim güvenliğimiz için canlarını veriyorlar, feda ediyorlar. Şimdi de burada Osmaniye kampında Bayırbucak Türkmeni kardeşlerimizle beraberiz. Hem bayramlaşıyoruz hem evlatlarımızla kucaklaşıyoruz hem de varsa eksikleri, onlar için yapabileceğimiz bir şey var mı diye ziyaret ediyoruz." dedi.

Kavakcı, bayram süresince yurt genelinde çeşitli ziyaretler yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bayramı AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak farklı yerlerde ziyaretler yaparak vatanına hasret olan veya başka şekillerde insan hakları ihlaline uğramış kardeşlerimizi ve ailelerini ziyaret ederek geçireceğiz. Biz arzu ediyoruz ki hiçbir yerde gözyaşı dökülmesin. Kimse insan hakkı ihlaline uğramasın. Onun için bu bayramı biz ailelerimizle değil Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın selamıyla misafirlerimizle, Türkiyemizin farklı yerlerindeki ailelerimizle geçireceğiz."

Ziyarete, AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut ile yetkililer de katıldı.