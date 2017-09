AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı'dan şehit ailesine ziyaret

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Aybüke öğretmenimiz öyle bir örnek oldu ki onu hatırlayacağız yorulduğumuz zaman. Yorulmak yok zaten, PKK ile mücadelemizde de onu hatırlayacağız. Daha acımasızca, daha kararlılıkla, daha nefes almadan o mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Kavakcı, Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kavakcı, ziyaret planlamalarının önemli vesilelerinden birinin şehit öğretmenin ailesini ziyaret olduğunu söyledi.

Şehit öğretmenin bugün doğum günü olduğunu öğrendiklerini aktaran Kavakcı, şöyle konuştu:

"Kızımızın doğum gününde ailemize hem Kur'an-ı Kerim'imizi hem bayrağımızı hediye etmiş olduk. Tabii Allah razı olsun, nezaketleriyle birçok şehit ailelerimiz gibi biz onlara destek olmaya gelmişken onlar bize destek oldular. Ama tekrar şunu da söyledik, Allah Aybüke öğretmenimizin şehadetini kabul eylesin. Bizleri de cennetinde ona komşu eylesin. İnsan Hakları Başkanlığı olarak biz ailemize hem Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını tekrar ilettik ve Aybüke öğretmenimiz öyle bir örnek oldu ki onu hatırlayacağız yorulduğumuz zaman. Yorulmak yok zaten, PKK ile mücadelemizde de onu hatırlayacağız. Daha acımasızca, daha kararlılıkla, daha nefes almadan o mücadeleye devam edeceğiz."

PKK terör örgütünü haşerata benzeten Kavakcı, haşeratın üstüne gittikçe daha da azdığını ve saldırgan olduğunu ifade ederek, "Aybüke, gencecik yaşında birçok imkan varken nasıl 'Bayrağımızın dikili olduğu her yer vatandır.' dedi. Bu vatan için Batman'da öğrencilerine karne verdikten sonra koşarak şehadete gitti. Biz de onun şehit olduğu bu toprakların milletvekilleri olarak, Ak Parti olarak, genel başkan yardımcıları olarak bu mücadelede Aybüke'yi daima hatırlatacağız ve onun ismini gençlerimize, her yere anlatacağız. Kalbimize kazındı, kazınacak her yere de kazıyacağız. Yurt içinde, dışında Aybüke'mizi unutmayacağız. İnşallah Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah gençlerimize hayırlı uzun ömürler versin. Onlar artık Mecliste de temsil ediliyorlar. 18-24 yaş gençlerimiz... Onlar böyle Aybüke gibi örneklerle inşallah bizim geleceğimiz olacak." diye konuştu.

Kavakcı, şehit öğretmenin babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kalemi hediye etti.