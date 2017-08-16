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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz bugün sadece bazı sorular sorduk ve bunlara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz bugün sadece bazı sorular sorduk ve bunlara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz. 'Geçtiğimizi 3 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize kurulan kumpasların neresindeydiniz?' diye soruyoruz" dedi.

Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın değerlendirmelerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tezcan'ın açıklamalarının, gün içinde yaptığı yazılı açıklamada söylediklerini ispatlar nitelikte olduğunu ifade eden Ünal, "Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor. Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz bugün sadece bazı sorular sorduk ve bunlara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz. Biz 'Geçtiğimizi 3 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize kurulan kumpasların neresindeydiniz?' diye soruyoruz"" diye konuştu.

"Hakaret ve tehdit, yapılanları temizlemez"

Ünal, açıklama yaparken siyasi nezaketi elden bırakmadıklarını vurgulayarak, "Asıl hakaret ve tehdidi yapan CHP'li sözcülerdir. Siyasi muhatabını 'leş' olarak niteleyecek kadar seviyesizleşmiş bir dili kullanıp hakaret eden, 'CHP’nin demir yumruğu kafalarına iner.' diyerek tehdit eden CHP'lilerdir. Hakaret ve tehdit, yapılanları temizlemez." ifadesini kullandı.

Muhabir: Mümin Altaş

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