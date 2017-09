AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz siyaset yapmakla düşmanlık yapmayı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir. Siyasi olarak farklı düşünebiliriz. Farklı bakış açılarımız olabilir ama Türkiye söz konusu olduğu zaman biz kenetleniriz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi kenetleniriz." dedi.

Ünal, Elbistan Kaymakamlığınca ilçe öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşmada töreninde yaptığı konuşmada, siyaseti Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi istikameti bozmadan, her ne olursa olsun istikamet üzere kalarak yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Siyaseti yaparken siyaset üstü meseleler gündeme geldiğinde, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda siyasetin bir kenara bırakılabilimesi gerektiğini dile getiren Ünal, siyasetin bir yöntem farklılığı olduğunu belirterek, "Vatan söz konusu olduğu zaman, bayrak, devlet söz konusu olduğu zaman, milletin birliği bütünlüğü söz konusu olduğu zaman işte o zaman biz kenetleniriz. Kenetlenmemiz gerekir." dedi.

15 Temmuz'da devletin, bayrağın, vatanın elden alınmak ve milletin bir esarete mahkum edilmek istendiğini, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu anlatan Ünal, milletin o gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ordumuz FETÖ'cülerden temizlenmiş bir durumda hamdolsun dimdik ayakta. Dünyanın 8. güçlü ordusu. Yargımız, FETÖ'cülerden temizlendi. Yargımız bizzat bağımsız ve tarafsız bir şekilde, yerli ve milli olarak bu ülkenin evlatlarından oluşan hakim ve savcılarıyla bu ülkeye ihanet edenlere hesap soruyor. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerinin inlerine girdi inlerine. Saklanacak delik bulamıyorlar. Böyle bir durumda birileri kalkıp 'Devlet çöktü, adalet yok, hukuk yok' diyor. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor. Türkiye devletin içine sızmış bu yapıları temizliyor. Türkiye, hamdolsun bir ve beraber barışık bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye her zamankinden daha güçlü her zamankinden daha diri, her zamankinden daha heyecanlı ve umutlu."

- "Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir"

IMF'in "Satınalma paritesinde Türkiye dünya sıralamasında 13'e yükseldi, Türk ekonomisi iyileşme yolunda" diye açıklamalar yaptığını, Moody's'in ise "Türkiye'nin büyüme oranlarını revize edip Türkiye yüzde 2,6 değil yüzde 3,7'ye büyüyecektir" dediğini aktaran Ünal, içeriden birilerinin de "Türkiye’ye güvenmeyin, Türkiye şöyle, Türkiye böyle" söylemlerini kullandığını belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Biz siyaset yapmakla düşmanlık yapmayı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir. Siyasi olarak farklı düşünebiliriz, farklı bakış açılarımız olabilir ama Türkiye söz konusu olduğu zaman biz kenetleniriz, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi kenetleniriz, siyasi görüşümüze bakmayız. Bu şekilde biz yolumuza devam etmek zorundayız. Eğer birileri Almanya'sından Avusturya'sına, Belçikası'ndan Hollandası'na varıncaya kadar Türkiye’ye dönük düşmanca açıklamalar yapıyorsa bunun bir sebebi olmalıdır. Bu açıklamaları neden yapıyorlar? Türkiye’nin büyümesine, Türkiye’nin gelişmesine dönük, bu düşmanca açıklamalar neden yapılıyor, bunları da düşünmemiz lazım."

Ünal, söz konusu ülke ve yapılara ilişkin, "Bayramlarımız olduğu sürece, bizim kandillerimiz, ramazanlarımız olduğu sürece, bizim cumalarımız olduğu sürece, bizim selalarımız, ezanlarımız olduğu sürece, bizim hafızlarımız, Kuran karilerimiz olduğu sürece ve bu millet birliğini, dirliğini, bozmadığı sürece Allah’ın izniyle bize hiçbir şey olmaz" ifadesini kullandı.

Ünal, bu topraklarda bin yıldan beri bayram kutlandığını, binlerce yıl daha bu topraklarda çocukların bayram kutlayacağını, bundan da emin olunması gerektiğini, şimdi 1071’in yeniden hatırlandığını belirterek, "Şimdi biz Çanakkale neyse Malazgirt odur diyoruz. Eğer biz Malazgirt’i hatırlıyorsak, eğer biz Dumlupınar’ı hatırlıyorsak, Çanakkale’yi hatırlıyorsak, biz kim olduğumuzu hatırlıyorsak artık Allah’ın izniyle kimse bize bir şey yapamaz." diye konuştu.