AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Kumpas dendiğinde akla FETÖ gelmektedir

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünal, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde MYK toplantısının yapılmasının önemine değinerek, "Bugünkü MYK toplantısında öncelikli olarak devam etmekte olan kongre süreçlerimiz değerlendirildi. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanvekilimiz ve Başbakanımız, MYK üyeleriyle, Teşkilat Başkanlığımız, tamamlanan belde kongrelerini ve önümüzdeki süreçte başlayacak olan yeni ilçe kongrelerini, ilçe kongreleri tamamlandıktan sonra da il kongrelerimize ilişkin genel kriterler bu çerçevede değerlendirildi." diye konuştu.

AK Parti MYK toplantısında, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile AR-GE Başkanlığının bir sunumu olduğunu da bildiren Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda bu akşam AK Parti'nin 16'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceğini anlattı.

"Yarın gereken cevapları vereceğiz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevindeki milletvekili Enis Berberoğlu için "İçeriden bilgi geldi, 'Burada çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım' diyor, Kılıçdaroğlu ile bağlantısı çıkarsa şaşırmayın" sözlerine CHP'den gelen tepkileri ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddiasını hatırlattı.

Bugün AK Parti'nin doğum günü olduğuna işaret eden Ünal, "Dolayısıyla AK Parti’nin doğum gününü gölgeleyecek birtakım spekülasyonların ya da farklı demeçlerin, tartışmaların içine girmek istemeyiz. Ama bunlara yarın gereken cevapları tabii ki veririz." dedi.

"Kumpas dendiğinde akla FETÖ gelmektedir"

CHP sözcülerinin kullandığı provokatif ve tahrikkar dili asla kabul etmediklerini, siyasette böyle bir dilin olmaması gerektiğini belirten Ünal şöyle devam etti:

"Kumpas dendiğinde akla FETÖ gelmektedir. Sivil toplum örgütü görünümlü bu yapının bir paralel devlet yapılanması olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla kimlerin ittifak içerisinde olduğu bugün açık bir şekilde görülmektedir, hem söylem hem üslup olarak. Kumpas dendiğinde bizim aklımıza kaset kumpası ve sonrası gelmektedir. Dolayısıyla CHP sözcülerinin kullandığı dil, söylem ve üslupla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama bugün AK Parti'nin doğum günü, kuruluş yıl dönümü o yüzden cevaplarımızı biz yarına erteliyoruz."

Kutlamalara Gül katılmayacak, Davutoğlu katılacak

Ünal, bugünkü kuruluş yıl dönümü etkinliğine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılamayacağını bildirdiğini aktararak, "Mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bizzat arayarak davet etti." dedi.

Bizzat aradığı 64'üncü Hükümetin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun etkinliğe katılacağını açıklayan Ünal, "Eski Meclis Başkanlarımız Sayın Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacaklar. Dolayısıyla sadece Sayın Abdullah Gül, bugünle ilgili bir mazeret iletti." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Aynur Ekiz