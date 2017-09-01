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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Malatya'da

- Ünal, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Malatya'da

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Ünal'ı Somuncu Baba Külliyesi girişinde, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş ve bir grup iş adamı karşıladı.

Vakıf Başkanı Ateş’ten külliye hakkında bilgi alan Ünal, "Somuncu Baba" olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli ve Darendeli mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin külliyedeki türbelerini gezdi ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Külliye ziyaretinde, Osmanlı fermanları ve ahşap işçiliği hakkında bilgiler alan Ünal, daha sonra beraberindekiler ile birlikte her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği Özel Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi'ni gezdi.

Belediye Başkanı Eser ve Vakıf Başkanı Ateş, Ünal'a ziyareti anısına ilçede üretimi yapılan çini tabak ve kitap hediye etti.


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