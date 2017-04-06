AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "18 maddeden oluşan anayasa değişikliğiyle ilgili aleyhte söylem gerçekleştirenler emin olun bu anayasa değişikliğini okumayanlardır." dedi.

Yazıcı, Ortahisar'da AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Tartışalım" konulu toplantıya katıldı.

Hayati Yazıcı, buradaki konuşmasında, 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisinin hayat boyu öğrenme olduğunu belirterek, bunun sınırının bulunmadığını, her platform ve zeminin bilgi iletişimi açısından bir okul niteliği taşıdığını söyledi.

Anayasa değişikliğiyle ilgili kamuoyunda süren tartışmalara değinen Yazıcı, "18 maddeden oluşan anayasa değişikliğiyle ilgili aleyhte söylem gerçekleştirenler emin olun bu anayasa değişikliğini okumayanlardır. 'Okumuşlardır' diyorsanız, okudukları halde anlamayanlardır. 'Anlamışlar' diyorsanız, buna rağmen bu aykırı söylemlerini sürdürmede ısrarlı olduklarına göre inadına konuşan tipler demektir." ifadelerini kullandı.

Siyasetin değerler üzerinden yapılamayacağını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Siyaset proje üzerinden yapılır. Siyasi rekabet projelerle sürdürülür ama Türkiye'de bu siyaseti biz henüz yerleştiremedik. Bu alanda en büyük hassasiyet içinde olan parti, AK Parti. Bu ortak değerlere vurgumuzu bugün ifade ediyor değiliz. AK Parti'nin Türk siyasi hayatında var oluş süreçlerinde yaptığımız toplantıda, bu dört temel konunun altını çizmişiz. O günden bu yana 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet' diyerek kırmızı çizgi olarak bunların altını çiziyoruz. Bunları tartışmamalıyız. Faaliyet alanı ne olursa olsun ortak değerlerimiz üzerinden birbirimiz hakkında hüküm cümlesi kurmamalıyız. Laik, anti-laik, cumhuriyetçi, cumhuriyet karşıtı... Cumhuriyet hepimizin ortak kazanımı. Bu milletin en kıymetli kazanımı. Cumhuriyetle sorunu olan var mı? Türkiye'nin rejimi cumhuriyet. Herkesin içselleştirdiği, kabul ettiği kıymetli bir değerimiz."

Anayasa değişikliğini milletin onayına sunmalarının gerekçelerini anlatan Yazıcı, "Türkiye'nin yönetim modelinde arızalara yol açan, kimi zaman vesayetçi yapılara araçsal işlev gören ve boşlukları içeren yönetim modelini anayasa değişikliğiyle düzeltiyoruz, onarım yapıyoruz. Yürüyüşümüzü engellemesin, yeri geldiği zaman milletin kalkınması ve ilerlemesine yönelik çelme takmaya müsait boşluklar kalmasın." dedi.

- "Cumhurbaşkanı 2 defadan fazla seçilemez"

Yeni bir hükümet modelinin inşa edildiğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz modelin ismi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bu sistemde hem yürütme hem de yasama organı doğrudan doğruya millet tarafından seçim günü belirleniyor. Bu modelde devletin birliği ve bütünlüğünü temsil eden, devlet başkanlığı sıfatını deruhte eden ve yürütmenin başı konumundaki Cumhurbaşkanı 2 defadan fazla seçilemez. Görev süresi 2 dönemdir, 5+5'dir. Seçilen Cumhurbaşkanının ikinci bir dönem için aday olma hakkı var. Seçilirse ondan sonraki dönem aday olamaz."

Yazıcı, Türkiye'de yürütmenin çift başlı olduğunu belirterek, 1982 Anayasasında tanımlanmış hükümet modelinin, demokrasinin önerdiği başkanlık ya da yarı başkanlık sistemlerinin hiçbirine uygun olmadığını vurguladı.

Şu anda önerilen hükümet modelinin ise parlamenter hükümet modeline uygun olduğunu ifade eden Yazıcı, "Parlamenter hükümet modellerinde Cumhurbaşkanı konum itibariyle semboliktir, yetkileri yoktur fakat bizim anayasamızda Cumhurbaşkanı çok geniş yetkilerle donatılmıştır. Anayasa madde 8 ve madde 104. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın anayasada bu kadar geniş yetkilerle donatılmış olması parlamenter hükümet modeline uygun değil. Cumhurbaşkanı yürütmenin içinde ve iki başlı. Sorumluluk başbakan ve bakanlar kuruluna ait ama yetkili olanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

-"Seçmek de seçilmek de hak"

Salondaki katılımcılara "Seçme yaşının 18 olmasına itiraz eden var mı?" sorusunu yönelten Yazıcı, "Seçilmelerine neden itiraz ediyorlar? Mantık var mı? Seçme yaşıyla seçilme yaşı arasındaki farkı kaldırmışız. Seçmek de seçilmek de hak. 18 yaşındaki kişi hukuk nezdinde reşittir ve sorumluluk altındadır. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hangi kümelerden oluşuyor? 18-25 yaş arasında 7,5 milyon genç var. Bunların temsil edildiği yer Meclis. O halde Meclis hangi kümelerden oluşmuşsa Mecliste o kümelerin temsil edilmesi demokrasinin gereği değil mi?" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Ensar Vakfı Trabzon Şubesi'nde gençlerle bir araya gelen Yazıcı, burada soruları yanıtladı.

Yazıcı, "Hükümetin başı konumunda olan Cumhurbaşkanı çift mi olacak?" şeklindeki soruya şöyle karşılık verdi:

"Meclis sadece kanun yapmaya odaklanacak. Yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu alanları daha kısa zamanda düzenleyecek. Tek adam deniliyor şimdi. Ne demek tek adam? Hükümetin başı konumunda olan Cumhurbaşkanı çift mi olacak? Devletin başında olan çift mi olacak? Biz HDP değiliz. HDP'lilerde eşbaşkanlık var, bizde öyle birşey yok, karşıyız. Bir göstermelik seçim yapıyor, millete seçtiriyorlar, bir de Kandil onların merkezi onun yanına adam atıyor. Onun için oralarda suç işleyenler dikkate alınmak suretiyle bir tarafta yargıya hesap vermeleri için sevk ediliyor, bir taraftan da kayyumla idare ediliyor. Elbette ki seçim zamanı geldiğinde oralarda da belediye başkanlığı seçimi yapılacak ya da suç işlediği iddiasıyla adliyelere sevk edilmiş belediye başkanlarından yargılama süreci biten beraat eden olursa oda oradan geriye döner."