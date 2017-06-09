AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, vatan toprağının her zerresinde güvenliği tesis etmenin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'ye gelen Yazıcı, Çayeli ilçesinde iftar programına katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin yardımlaşmayı sevdiğini vurgulayarak, "Dünyada yardım programlarını en etkin ve en doğru şekilde icra eden ülkeler sıralamasında Türkiye önde gelmektedir." dedi.

AK Parti'nin Türkiye'yi sorunlardan arındırdığını, vatandaşların ekmeğini büyüttüğünü, ülkeyi güçlendirdiğini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu güç hepimizin gücüdür. Çayeli-Pazar arasında havalimanı yapıyoruz. Yapacaklarımızı planladık. Planladığımız çerçevede insanımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin vatan toprağının her zerresinde güvenliği tesis etmek öncelikli hedefimiz. İnşallah bunu da başaracağız. Başarılı bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz."