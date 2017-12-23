AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döner

BARTIN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Neymiş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Gençler, 'Ben yaptım, oldu' demekle oluyor mu? Olmuyor. O gün 'Yanlış hesap Kudüs'ten döner, Kudüs sahipsiz değil.' dedik." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, "Türkiye'nin incisi Bartın'ı, Bartınlı kardeşlerimi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın kabul edilmesine ilişkin Yıldırım, "2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız, büyüme var, kalkınma var, refahın artması var, iş var, aş var, aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var." dedi.

'Kudüs sahipsiz değil'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına değinen yıldırım, "Amerikan Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek bir kağıda imza attı. Neymiş? Kudüs'ü Amerika'nın başkenti yapacakmış, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Neyse aralarında fark yok. Ha Kudüs ha İsrail ha Amerika." diye konuştu.

"Ben yaptım oldu" demekle olmadığını ifade eden Yıldırım, "O gün 'yanlış hesap Kudüs'ten döner' dedik. 'Kudüs sahipsiz değil' dedik." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün üye ülkelerin devlet başkanlarını, hükümet başkanlarını İstanbul'da acil toplantıya çağırdığını anımsattı.

Bütün devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanların bir araya gelerek uluslararası hukuka karşı, tek taraflı bu kibirli karara karşı gür bir sesle, "Biz bu kararı tanımıyoruz, Kudüs Filistin'in başkentidir" diye yeni bir karar alındığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Daha sonra işi burada bırakmadık. Meseleyi BM'ye götürdük, diğer İslam ülkeleriyle beraber. Önce Güvenlik Konseyi'ne. Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi Amerika'ya karşı bu kararı kınayan, tanımayan oy verdi. Sadece Amerika tek başına kararın arkasında kaldı. Bundan da sonuç çıkmayınca bu sefer doğrudan Genel Kurul'a bir karar getirildi. Bu karar ABD Başkanı'nın aldığı kararı tekzip eden, tanımayan bir karar tasarısıydı. Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Amerika biz büyük ülkeyiz karışmam' diye gözdağı vermeye çalıştı. Ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler."

"Dünyanın 1'den büyük olduğu bir kez daha ortaya çıktı"

Yıldırım, yapılan oylamada dünyanın 1'den büyük olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına işaret ederek, "Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunların çözülmesinde, mazlumların, mağdurların meselesine sahip çıkılmasında kim var? Türkiye var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Elhamdülillah. Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye sadece kendisi için güçlü olmak zorunda değil, Türkiye bölge için güçlü olmak zorunda. Bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda. Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konulan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. O gün bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye var. Türkiye ne diyor? Bu bölgede bize rağmen, bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Ali Kemal Akan, Esin Işık, Ayşe Şensoy, Sinan Uslu, Yalçın Çelen