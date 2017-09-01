Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bu ülke üzerinde hesabı olan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına hem de bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülke üzerinde hesabı olan, taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına hem de bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Subaşı köyünde bayram namazını kılan Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Her bayram farklı bir camide namaz kılıp vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Biz Çanakkale'de bayram namazını her bayram farklı bir camide, farklı bir köyde, ilçede kılmak adetimize devam ediyoruz. Bu bayramda Lapseki ilçemize bağlı Subaşı köyünde kıldık namazımızı. Vatandaşlarımız ile bayramlaşıp ayrıca sorunlarını dinleyip sohbet ediyoruz. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun. Ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına hem de bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin."

Grup Başkanvekili Turan'a, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer de eşlik etti.

Muhabir: Ercan Özçetin

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent TuranBayram NamazıçanakkaleKurban BayramıPolitika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5