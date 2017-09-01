AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülke üzerinde hesabı olan, taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına hem de bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Subaşı köyünde bayram namazını kılan Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Her bayram farklı bir camide namaz kılıp vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Biz Çanakkale'de bayram namazını her bayram farklı bir camide, farklı bir köyde, ilçede kılmak adetimize devam ediyoruz. Bu bayramda Lapseki ilçemize bağlı Subaşı köyünde kıldık namazımızı. Vatandaşlarımız ile bayramlaşıp ayrıca sorunlarını dinleyip sohbet ediyoruz. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun. Ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına hem de bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin."

Grup Başkanvekili Turan'a, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer de eşlik etti.