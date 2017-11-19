AK Parti Gümüşhane 6. Olağan İl Kongresi

GÜMÜŞHANE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerledikçe görüyoruz ki karşımızdaki yapı öylesine ince bir planla kurgulanmış ki bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil." dedi.

Erdoğan, Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.



Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinden, kendi uçağını, Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA), İnsansız Hava Aracını (İHA) yapmasından rahatsız olanların bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Yapacağız. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız, yaptık ve yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2010'dan sonra, özellikle de 2013'ten itibaren Türkiye'ye yönelik gözle görülür bir siyasi, diplomatik, ekonomik hatta askeri taarruz başladığını belirterek, Türkiye'nin 2002-2013 arasındaki performansıyla devam etmesi durumunda, sadece 2023 hedeflerine çok daha erken ulaşmakla kalmayıp, bölgesel güç konumundan küresel güç konumuna da geçmiş olacağını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi, 17-25 Aralık gibi sofistike operasyonlarla, Gezi gibi toplumsal tahriklerle, çukur eylemleri gibi bölücü provokasyonlarla, DEAŞ saldırıları gibi sinsi yöntemlerle durduramadıklarını görenler işi 15 Temmuz'a kadar vardırdılar. FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerledikçe görüyoruz ki karşımızdaki yapı öylesine ince bir planla kurgulanmış ki bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet. Böyle bir yapı. Tıpkı bir matruşka gibi açtığınız kapının ardından yeni bir kapı karşınıza çıkıyor. Tıpkı bir labirent gibi girdiğiniz hiçbir yol sizi asıl faillere götürmüyor. Bir yerlerde tıkanıyor, kalıyor."

Dünyadaki en azılı terör örgütlerinde görülebilen bu karmaşık organizasyon yapısının, FETÖ'nün gerçek amacını çok daha iyi anlattığına dikkati çeken Erdoğan, "Kendilerini hala bu ihanet şebekesine kullandırtanlar şunu iyi bilsinler; bu alçak yapının mensubu olarak kalmayı tercih edenlere acımaktan başka elimizden gelen bir şey yoktur ama şunu da unutmayın acırsanız, acınacak hale gelirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"DEAŞ neyse PYD odur, PYD neyse FETÖ odur, FETÖ neyse DEAŞ odur. Hepsi de aynı fabrikada üretilmiş, sadece ambalajları ve etiketleri farklı. Bu terör örgütlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini anlamak için öyle allame falan olmaya gerek yok." diyen Erdoğan, her şeyin ortada olduğunu vurguladı.

- "Aynı gücün kullandığı araç"

Erdoğan, DEAŞ ile PYD'nin Rakka'da anlaşmasının, FETÖ ile PKK'nın Türkiye'deki yoldaşlığının, bunları tedavüle sokan ve yöneten gücün amacını gayet iyi anlattığını söyledi.

Adana'daki MİT tırları hadisesiyle, "Türkiye'yi DEAŞ'a yardım ediyor." bahanesiyle uluslararası alanda yargılamaya kalkanlara çanak tutanların da birbirinden farkının olmadığının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İster etnik milliyetçilik histerisiyle, ister mezhep bağnazlığıyla, ister ideolojik saplantıyla bu oyuna destek veren herkes, aynı gücün kullandığı bir araç haline gelmiş demektir. Biz, işte böyle olmayı reddettiğimiz için bunca saldırıya maruz kalıyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın, Cumhuriyet döneminde defalarca yapılmış olan bir hatayı biz bugün tekrarlamayacağız. Kendi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini feda etmeyeceğiz. Tehditlere boyun eğip, istiklalimizi ve istikbalimizi tehlikeye atmayacağız. Milletçe ya adam gibi yaşayacağız ya da adam gibi mücadelemizi verip, neticesine katlanacağız."

- "AK Parti'nin sorumluluğu kıyamete kadar"

Erdoğan, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda, 15 Temmuz'da verilen şehitlere, bu uğurda gazi olanlara borcu başka türlü ödeyemeyeceklerini dile getirerek, AK Parti'nin millete karşı sorumluluğunun seçime kadar değil, kıyamete kadar olduğunu ifade etti.

Bunun için her seçimin kendileri için büyük bir imtihan olduğunu belirten Erdoğan, seçimleri güven tazelemenin, sürekli hedef büyütmenin vesileleri olarak gördüklerini anlattı.

Ülkenin içinden geçtiği kritik dönemin 2019 seçimlerine daha fazla önem verilmesini, hassasiyet gösterilmesini gerektirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerden şimdiden bu seçimler için çalışması talimatını verdi.

Erdoğan, şehir dışında yaşayan çok sayıda Gümüşhaneli bulunduğuna dikkati çekerek, "telefon diplomasisiyle" onlarla görüşülmesini ve konunun önemine ilişkin uyarılmalarını istedi.

- "Kapı kapı dolaşarak hedeflerimize ulaşacağız"

"Milletimizin her bir ferdine ulaşıp bugüne kadar ne yaptığımızı, şu anda neyle uğraştığımızı ve gelecekte nereye varmak istediğimizi teker teker anlatmalıyız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların başarılması durumunda mahalli idareler, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sıkıntı yaşanmayacağına yönelik inancını dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz kendimizi doğru şekilde anlatmadığımızda birileri kendi yalanlarıyla, iftiralarıyla, çarpıtmalarıyla milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyor. İnşallah hep birlikte buna meydan vermeyeceğiz. AK Parti olarak, ana kademe teşkilatlarımız olarak, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla çok çalışarak, kapı kapı dolaşarak hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü çalışmadan netice yok."

Cumhurbaşkan Erdoğan, salondakilere, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini söyledikten sonra konuşmasını, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözleriyle tamamladı.

- Notlar

Salonda "Büyük dönüşüm kutlu gelecek", "Tenzile anne ne güzel emanet bıraktın bize, emanetin başımız üstüne, bırakmayız onu düşman ellere", "Herkes sever biz ölürüz", "Yiğidin bakışı korkağın kılıcından keskindir", "Sayın Cumhurbaşkanım davamıza inandık, size güvendik, Geziye, darbeye, 7 düvele karşı her zaman olduğu gibi arkanızdayız" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Kongreye, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı Kan ve milletvekilleri de katıldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına üzerinde Osmanlı devlet armasının bulunduğu bir tablo AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından takdim edildi.



(Bitti)







