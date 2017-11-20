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AK Parti Hatay il Başkanı Atıç, görevinden istifa etti

AK Parti Hatay İl Başkanı Atıç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Hatay il Başkanı Atıç, görevinden istifa etti

HATAY

AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Atıç, Antakya'daki partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık üç aydır özellikle şahsı üzerinden partinin çeşitli noktalarına, milletvekillerine ve partinin tamamına bir saldırı söz konusu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar partinin bayrağını yere düşürecek, yüzünü kızartacak, partinin herhangi bir manada olumsuz bir noktada temsil edecek adım atmadığını belirten Atıç, şunları söyledi:

“İlk günden itibaren tasvip etmediğim, uygun görmediğim ama bir türlü önünü alamadığımız ama tüm noktada artık daha partimize zarar vermemesi gerektiğini düşünerek bu gün bu kararı, başta genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz ve yetkili birimlerimizle istişare etmek suretiyle bu kararı açıklama gereği duydum. Beraber yol yürümekte her zaman benim için bir iftihar tablosu olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye şükranlarımı sunuyorum ve bu şerefli il başkanlığı görevini, benden sonra gelecek kardeşlerimize bugün itibariyle tevdi ediyorum.”

Muhabir: İzziddin Nazlı

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