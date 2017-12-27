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AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasında diyalog toplantısı

- AK Parti, Çin Komünist Partisi ile Ankara'da diyalog toplantısı düzenleyecek - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: - "Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Başkanlığından üst düzey bir heyet buraya geliyor. Partimizi ziyaret edecekler. Türkiye'yi daha yakından görme imkanları olacak. Genel Merkez'de bir toplantı düzenlenecek. Bu gelecek açısından da önemli"

AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasında diyalog toplantısı

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından yarın parti genel merkezinde Çin Komünist Partisi ile diyalog toplantısı düzenlenecek.

AA muhabirine konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti ve Çin Komünist Partisi arasında yapılacak ilk diyalog toplantısına ilişkin, "Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Başkanlığından üst düzey bir heyet buraya geliyor. Partimizi ziyaret edecekler. Türkiye'yi daha yakından görme imkanları olacak. Genel Merkez'de bir toplantı düzenlenecek. Bu gelecek açısından da önemli." dedi.

Çin Komünist Partisinin ekim ayında kongre düzenlediğini ve yeni Merkez Komitenin teşekkül ettiğini hatırlatan Eker, Merkez Komitenin dünyada seçilmiş siyasi partilerle bir diyalog konferansı düzenlediğini aktardı.

Dünyada 120 ülkeden 200 siyasi partinin davet edildiğini belirten Eker, AK Parti'yi temsilen de bu toplantıya kendisinin katıldığını ve bir konuşma yaptığını belirtti.

- "Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini destekliyoruz"

Çin Komünist Partisinin AK Parti'ye önem verdiğini dile getiren Eker, "Biri Asya kıtasının doğusunda biri batısında iki ülke. İpek Yolu'na benzer Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi var. Bu projenin orta hattı Türkiye'den geçiyor. Türkiye ve AK Parti ile ilişkileri bu manada çok önemsiyorlar. Biz de AK Parti'nin bu projeyi desteklediğini ve bunun inşasında Çin Halk Cumhuriyeti ile müşterek yaptığımız ve yapacağımız işler bulunduğunu, buna ait kanaatlerimizi, görüşlerimizi paylaştık." dedi.

Ortadoğu'da yaşananların sadece bölgesel güvenliği tehdit etmediğini, aynı zamanda küresel ticareti ve iktisadi gelişmeyi de olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Eker, bölgesel güvenliğin sağlanmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin de küresel güç olarak, rol alması gerektiğini konuştuklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker
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