AK Parti İstanbul Milletvekili Çamlı:

TBMM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Menemen kumpasının, milli sesleri susturmak amacıyla yıllardır nasıl kullanıldığını hepimiz yaşadık ve hala yaşıyoruz." dedi.

Çamlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Menemen'de vuku bulan hadisenin, millet ve değerleriyle düşman bir kısım çevrelerin 86 yıl önce tezgahladığı vahim bir olay olduğunu söyledi.

Çamlı, "Bu tezgah üzerinden dine, dini değerlere ve millete saldırılar düzenlenir durulur ve bu CHP'nin dört elle, isterik bir bağımlı gibi sarıldığı senelik morfinleme ritüellerinden birisidir." diye konuştu.

Benzer provokasyonların bugün de artarak ülkede ve bölge coğrafyasında çok daha açık ve seçik yaşandığını ifade eden Çamlı, "Başlarında Giritli bir esrarkeşin bulunduğu 2'si çocuk, 7 kişiden oluşan manipülasyona açık başıbozuk esrarkeşlerin bir kısım kanaat önderlerine postaneden telgraf çekerek 'Mehdi'nin ordusuna katılın' çağrısıyla başlamış hain bir kumpastır." dedi.

Olayın kime yaradığı ve yıllarca nasıl pişirilip pişirilip kullanıldığının millet tarafından açıkça görüldüğünü dile getiren Çamlı, "Şeriat adı altında oluşturulan düşman tanımı ile bu millete eziyet edilmiş ve zincirler vurulmuştur. Menemen kumpasının, milli sesleri susturmak amacıyla yıllardır nasıl kullanıldığını hepimiz yaşadık ve hala yaşıyoruz. Fakat millet sabrı ve ferasetiyle o karanlık günler artık geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Çamlı, "Menemen olayının yaşandığı zamanın tek diktatöryal partisi CHP sözcülerinin ve benzer zihni yapılanmaların, bu kumpası tekrar tekrar bir şeytani ibadet aşkıyla kullanmaları ve istismar etmeleri de gayet anlaşılır bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çamlı, Çarşamba günü Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları kahvaltılı toplantıda, milletvekillerinin Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini aktardıklarını aktardı.

Rize'de Atatürk heykelinin taşınmasıyla ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Çamlı, şunları söyledi:

"CHP'nin bildiğimiz tantanaları. Rize üzerinden CHP'nin başını çektiği bir tantana sürdürülüyor. Bir heykel valililiğin önüne taşınmış. Rize'de hükümet konağı denilen yer, merkezi bir yer. Resmi programların yapıldığı, valiliğin önü. Ne güzel bir düşünce. Ancak CHP, 'biz burada nasıl husumet çıkarırız' derdinde olduğu için buradan da bir tantana yürütüyor ama amaçlarına ulaşamayacaklar.

CHP'li yetkililer Meclis'te çıkıp bütün milletten, milletin değerlerinden ve insanlıktan özür dilemelidir. CHP'nin bu millete yaptığı fenalığı dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasi organizasyon yapmamıştır. Bütün bu özürlerden sonra biraz dinlensinler, sonra gelsinler, muhalefet lazım ülkeye. Gerçekleri konuşacak, tantana yapmayacak muhalefet lazım. Beyaz adam bütün unsurlarıyla üstümüze geliyor, biz de bütün unsurlarımızla birbirimizle kavga ediyoruz. Böyle mi olması lazım?"







