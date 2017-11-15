TBMM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "MHP'nin, Türkiye'nin geleceğinin belirlendiği meselelerde yerli ve milli bir duruş göstererek, Hükümetimiz lehinde veya katkı sunan davranışları göstermesi bizleri sevindirmektedir. Ama bunun adını 'ittifak' olarak koymak niyet okumaktır." dedi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan Turan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Filistin'e ziyarette bulunduklarını anımsatarak, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik engelleyici ve kısıtlayıcı girişimlerini eleştirdi.

Filistin'deki temaslarına ilişkin bilgiler veren Turan, "Gördüğümüz manzara, bugün İsrail, işgal altındaki Filistin halkı üzerinde adeta çalışılmış, inceltilmiş, şeytani bir maharetle sanat haline getirilmiş bir zulmü icra ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin ve Kudüs'ün dünyanın savaş alanı olarak kabul edildiğini anımsatan Turan, burada yaşananların bütün Müslümanları ve dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin de bu topraklarla bağının kesilmesinin mümkün olmadığını belirten Turan, Türkiye'nin, Müslüman halklar nezdindeki saygınlığının gereğini yerine getirdiğini bildirdi.

İsrail'in, işgalci tutumuna yönelik cesareti Müslüman ülkelerin dağınıklığından aldığını vurgulayan Turan, "Eğer Filistin'e giderseniz, bir vatan toprağı üzerinde, özgürce bir millet olarak yaşamanın ve bir devletin tabiiyeti altında bulunmanın ve bayrağınızın özgürce sallanıyor olmasının ne kadar da kıymetli bir şey olduğunu, bizlere bütün yaşadığınız manzara anlatmak için yeter." diye konuştu.

DEAŞ'lı teröristlerin Rakka'dan ABD'nin gözetiminde çıkarılmasına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Turan, İsrail'in güvenliğinin sağlanmasına yönelik politikaların bölgede hayata geçirildiğini belirterek, "Coğrafyamızı küçük küçük kantonlara bölerek daha sömürülebilir ve yönetilebilir hale dönüştürüyorlar. O aracı aktörlerin benim için hiçbir kıymeti ve önemi yok. Birini alıyorlar oraya koyuyorlar, onu oradan çektiriyorlar diğerini getiriyorlar. Bunları bir mühendislik, işgal politikasıyla her gün uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'li askeri sözcünün, terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye saldırı olduğu takdirde bu örgütü koruyacaklarına ilişkin açıklamasını hatırlatan bir gazetecinin, bunu Türkiye'ye yönelik bir tehdit olarak algılayıp algılamadığını sorması üzerine Turan, batılı ülkelerin, bölge ve dünya politikalarına ilişkin farklı düşünen bir Türkiye'yi kabullenmek istemediklerini kaydetti.

Turan, "Siz terör örgütlerini açıkça gözümüzün önünde, gözümüzün içine baka baka destekliyorsunuz. Sonra da bizim için tehdit olan terör örgütlerine yönelik bir hamlemiz olursa da 'Biz onları koruruz' diyorsanız, bu aslında bize tehdit anlamına geliyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerine ilişkin sözlerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Turan, "MHP'nin milli meselelerle ilgili, Türkiye'nin geleceğinin belirlendiği meselelerde böyle yerli ve milli bir duruş göstererek, Hükümetimiz lehinde veya katkı sunan davranışları göstermesi bizleri sevindirmektedir. Bunu diğer siyasi partiler de yapsa aynı sevinci, ilgiyi görürüz, muhabbeti besleriz. Bunu kim istemez ki. Ama bunun adını 'ittifak' olarak koymak niyet okumaktır. Bunu biz bilemeyiz." yanıtını verdi.