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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç:

- "Kahramanmaraş'ta 98 yıl önce yaşanan bayrak olayı öyle önemli bir gündemdir ki bu gündemin yanında, diğer konuların (Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki iddiaları) esamesi bile okunmaz"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç:

TBMM (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Kahramanmaraş'ta 98 yıl önce yaşanan bayrak olayı öyle önemli bir gündemdir ki bu gündemin yanında, diğer konuların (Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki iddiaları) esamesi bile okunmaz." dedi.

Kılıç, bazı AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, bugünün, Kahramanmaraş'ta yaşanan şanlı bayrak olayının 98. yılı olduğunu anımsattı.

Bu olayın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Kılıç, 28 Kasım 1919'da Ulu Cami'de cuma için toplanan halkın, kalede Türk Bayrağı'nı görmeyince şaşırdığını ve bu durumu kabul etmediğini aktardı.

İmran Kılıç, bunun üzerine hutbeye çıkan Rıdvan Hoca'nın, "Kalede bayrağı dalgalanmayan bir millete cuma namazı farz değildir, size namaz kıldıramam." diyerek cemaati ve bütün halkı mücadeleye yönlendirdiğini kaydetti.

O gün ak sakallı bir ihtiyarın, "Haydin babam vatan günü, kavgayla kurtarın dini." sözünü de duyan cemaatin kaleye yöneldiğini, tekbirlerle kaleye tırmandığını, bütün engelleme çabalarına rağmen işgalcileri bertaraf ettiğini anlatan Kılıç, "İşgalcilerin paçavrasını yerinden indirerek, şanlı bayrağımızı kale burcuna yeniden asmışlardır." diye konuştu.

AK Parti'li Kılıç, şöyle konuştu:

"28 Kasım 1919'da bundan 98 yıl önce şanlı ecdadımızın, Kahramanmaraşlıların gerçekleştirdiği bu bayrak olayı o gün bugün hatırlanır, yad edilir. Dost da düşman da bu hadiseden ders çıkarmalı ve kötü niyetliler bilmelidir ki bayrağımızı indirmek isteyen, ezanımızı dindirmek isteyen, önce Kahramanmaraşlılar'dan olmak üzere, bütün milletimizden o gün olduğu gibi bugün de gereken cevabı yeniden alacaklardır. 15 Temmuz işgalci FETÖ girişiminde de Kahramanmaraşımız ve ülkemizin her yeri bayrak olayında olduğu gibi bu direnişi göstermişlerdir. Allah bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirtmesin."

Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarının sorulması üzerine, "O gün bugün bayrak olayı öyle önemli bir gündemdir ki bu gündemin yanında diğer bahsettiğiniz konuların esamesi bile okunmaz." yanıtını verdi.


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