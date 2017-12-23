KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Orada bir kez daha görüldü ki güçlü olan haklı değildir. Haklı olan daima en güçlü olandır. 'Yanlış hesap Kudüs'ten dönecek.' dedik ve dönmüştür. Kudüs'e, Harem-i Şerif'e uzanan el bütün insanlık tarafından durdurulmuştur. Bundan böyle hiç kimse Kudüs'ü hedef alarak yanlış hesaplar içine giremez." dedi.

Yıldırım, Karabük Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karabük 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan ettiğini" hatırlatan Yıldırım, kararın bölgede barışa değil kavgaya, çatışmaya ve yeni sorunların çıkmasına hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye'nin söz konusu kararı tanımadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'ü Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak ilan ederek İslam İşbirliği Teşkilatı'na olağanüstü toplanma çağrısında bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "O tarihi zirvede Amerika'nın bu kararı reddedildi ve Doğu Kudüs Filistinlilerin baş şehri olarak ilan edildi. Ondan sonra da tabii boş durmadık. Birleşmiş Milletleri harekete geçirdik. Diğer ülkelerle birlikte alınan kararın kınanması, geri alınması için yoğun çaba gösterdik." dedi.

"Kudüs yalnız değildir, Filistin yalnız değildir." çağrısında bulunduklarını aktaran Yıldırım, BM Genel Kurulu'nda her türlü tehdide, telkine rağmen aklıselimin galip geldiğini ve ABD'nin yalnız kaldığını bildirdi.

Yıldırım, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Orada bir kez daha görüldü ki güçlü olan haklı değildir. Haklı olan daima en güçlü olandır. 'Yanlış hesap Kudüs'ten dönecek.' dedik ve dönmüştür. Kudüs'e, Harem-i Şerif'e uzanan el bütün insanlık tarafından durdurulmuştur. Bundan böyle hiç kimse Kudüs'ü hedef alarak yanlış hesaplar içine giremez. Tehdit ve şantajla üstün gelmeye çalışanlar, kibirli kararlara imza atanlar kaybetmiştir. Filistin davası dünyanın vicdanını harekete geçirmiştir. Haksız ve insafsız bu karara karşı dünyada büyük bir hassasiyet, ittifak oluşmuş ve bu kararı alanlara adeta kırmızı kart gösterilmiştir. 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yaktığı meşale bütün dünyanın vicdanında yankı bulmuştur, yansıma bulmuştur."

- "Darbe girişimlerine boyun eğmedik"

Başbakan Yıldırım, uzun ve meşakkatli, aynı zamanda başarılarla dolu bir dönemin geride kaldığını ifade ederek tehditlere, baskılara, ihanet planlarına ve darbe girişimlerine boyun eğmediklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Milletin emanetine her zaman sahip çıktık. 15 Temmuz karanlığını inançla cesaretle aydınlığa dönüştürdük. Milletimizin her bir ferdi 15 Temmuz gecesi kahraman oldu, alçaklara geçit vermedi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Feto alçaklarına gereken dersi verdiniz." dedi.

15 Temmuz gecesi Karabük'ün destan yazdığını, Karabüklülerin o gece meydanlara indiğini vurgulayan Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"15 Temmuz bu milletin yazdığı bir destandır. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı'dır. 15 Temmuz Türkiye üzerinde karanlık hesaplar yapan herkese verilmiş anlamlı bir cevaptır. O gece bu millet istiklaline, istikbaline sahip çıkmıştır ve bir ülkede demokrasinin nasıl önemli olduğunu tanka, topa, tüfeğe karşı memleket sevdasının, vatan sevdasının ne kadar büyük bir güç olduğunu bütün dünyaya göstermiştir."

- "2018 bütçesinde büyümeye devam var"

Yıldırım, 15 yıl boyunca Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını yine Türkiye için kullandıklarını, 2017'nin de Türkiye'nin kazanımlarıyla geçirdiği bir yıl olduğunu belirtti.

Dün TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlandığını ve bütçenin Mecliste kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birçok konuşmalar, eleştiriler ve katkılar oldu ve nihayet bütçemiz kesinleşti. 2018 bütçesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. 2018 bütçesinde 'büyümeye devam' var. Yeni istihdam, iş, aş alanları oluşturmak var. Yeni yatırımlar, ihracatta artış ve ekonomide büyüme var. Ülkeler birer birer ekonomik krize girerken, bazı ülkeler iflas bayrağını çekerken memleketimiz başarıdan başarıya bayrak açıyor. Bütün başarıları nasıl elde ettik? Hiçbiri tesadüf değil. Bu başarıların arkasında Türkiye'ye olan güven, 80 milyon vatandaşımıza olan inanç var. Vatandaşlarımızın, milletimizin alın teri, gençlerimizin akıl teri var. İşte bunun sonucudur ki Türkiye 2017'nin üçüncü çeyreğinde rekor büyümeye imza atmıştır. Yüzde 11,1. Son 6 yılın en büyük büyümesini gerçekleştirdik. Türkiye'ye de yakışan budur. Bir olmaktır, bir numara olmaktır. Çin ve Hindistan'ı da geride bırakarak Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın liste başına geçmiştir. 2017 sonunda inşallah büyümemiz yüzde 7'nin üzerinde olacaktır. 2017 sonu itibarıyla ihracatta yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağız."

- "Çarkların yavaşlamadan dönmesini sağladık"

Bu başarıların nasıl elde edildiğine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"2016 yılı içinde alçak darbe girişiminden sonra ekonomimizdeki hızlı bozulmayı gördük ve 2017 için hemen tedbirlerini aldık. Kredi Garanti Fonu'nu devreye soktuk. İş alemimize, iş yerlerimize, üretime, ticarete, sanayiye ve inşaat sektörüne velhasıl piyasaya 250 milyar liralık kaynak üreterek vergi indirimleri, prim ertelemeleri gibi vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde ekonomik durgunluğu ortadan kaldırdık ve çarkların yavaşlamadan dönmesini sağladık. 2017 sonu itibarıyla ihracatımızın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir rekordur, Türkiye'ye yakışan da budur. Bu başarının arkasında istikrar vardır, güven vardır, güçlü siyasi irade vardır."

Başbakan Yıldırım, ekonomik ve siyasi istikrarın, yarının daha da güzel olacağını işaret ettiğini, 2018'in büyümenin, istihdam artışının sürdüğü, ekonominin geliştiği yıl olacağını anlatarak Türkiye hakkında felaket senaryoları yazanların mahcup olacaklarını söyledi.

Karabük'ü kalkındırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Yıldırım, 15 yılda kente 6 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

- "Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor"

Kentte gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetleri anlatan Yıldırım, Karabük'ün ve Batı Karadeniz'in çehresini değiştirecek Filyos Limanı'nın yapımının da sürdüğünü aktardı. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Sadece kendisinin güçlü olması yetmez. Türkiye'nin bölgede de güçlü olması gerekiyor. Bölge üzerinde plan yapmaya çalışanlar, ülkemizde milletimizin kardeşliğini, birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlar, terör örgütlerini başımıza salanlar şunu bilsinler ki bu millet asla ve asla oyuna gelmeyecektir."



- Notlar

Kongreyi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan çok sayıda işçi takip etti.



Kongrenin yapıldığı spor salonunda, "Siz çöl olun, biz Fahreddin Paşa" ve "Kudüs kırmızı çizgimizdir" pankartları yer aldı.



Kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile bölge milletvekilleri ve partililer katıldı.



Başbakan Yıldırım'a konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz tarafından günün anısına tablo hediye edildi. Yıldırım, salondan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, il kongresinin ardından Karabük Valiliğini ziyaret etti.

(Bitti)