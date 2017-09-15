AK Parti Karaköprü İlçe Kongresi

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizler bu milletin bekası için gece gündüz demeden terör ile mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunanlar maalesef bu ülkeye ne kadar büyük zarar veriyor hep birlikte izliyoruz." dedi.

Kaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaköprü ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bugüne kadar Türkiye'de önemli projelere imza attığını belirtti.

Avrupa’nın büyük devletlerinin, uzun süren savaş yüzünden vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanlara nasıl davrandığını hep birlikte izlediklerini ifade eden Kaya, "Ama biz onlar gibi olmadık, olamayız. Avrupa Birliğinin verdiği ama yerine getirmediği sözlere rağmen bugün insan onuruna yakışır standartlarda kamplar inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Bazılarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarının yaptıklarından rahatsız olduklarını anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği alçak darbe girişimi sonuçsuz kaldı. Şimdi böyle bir süreci yaşamışken ana muhalefet partisinin başındaki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Utanmadan sıkılmadan bir şehit cenazesine yolladığı çelengi kabul etmeyen şehit ailesine karşı dava açtı. Şehit ailesine dava açan bir ana muhalefet partisi başkanı var. Maalesef bundan da hiç utanmadan sıkılmadılar. İnsansız hava araçlarıyla öldürülen teröristlerin silahı yoktu diyerek onlar iş adamıymış, neymiş efendim onlar pikniğe gidiyorlarmış diyerek görüyorsunuz insansız hava araçları ile öldürülen teröristlere sahip çıkan bir ana muhalefet partisi başkanını hep birlikte izliyoruz. Bizler bu milletin bekası için gece gündüz demeden terör öle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunanlar maalesef bu ülkeye ne kadar büyük zarar veriyor hep birlikte izliyoruz. Silahlı insansız hava araçlarının terör ile mücadelede kullanılmasından rahatsızlık duyuyorlar."

Teröre karşı biz hep birlikte samimi bir şekilde gece gündüz demeden mücadeleye devam edeceklerini bildiren Kaya, milli bir anlayışla bunu yaptıklarını kaydetti.

Bugün Türkiye’de insansız hava araçlarının milli ve yerli bir şekilde bu ülke topraklarında üretildiklerini ifade eden Bakan Kaya, ana muhalefetin bununla gurur duyması gerekirken, öldürülen teröristlerin sözcülüğünü yaptıklarını vurguladı.

Tek listeyle gidilen kongrede Ahmet Aksoy, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Mehmet Akyürek, İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile partililer katıldı.