AK Parti Karaman Gençlik Kolları Kongresi

KARAMAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnşallah bugüne kadar yaptığımız 15'e yakın seçimden nasıl AK Parti ve Cumhurbaşkanımız birinci olarak çıkmışsa, hep galip gelmişsek, 2019 seçimlerinin de aynı şekilde olacağından hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Dağ, Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Karaman Gençlik Kolları Kongresinde, risk alınmadan siyaset yapmanın ve hayatı buna göre kurgulamanın mümkün olmadığını belirtti.

Türkiye'de 2019 yılında yapılacak seçimlerin önemine dikkati çeken Dağ, "İnşallah bugüne kadar yaptığımız 15'e yakın seçimden nasıl AK Parti ve Cumhurbaşkanımız birinci olarak çıkmışsa, hep galip gelmişsek, 2019 seçimlerinin de aynı şekilde olacağından hiçbir şüphemiz yok." ifadesini kulandı.

Bir takım birliktelikler ve ittifaklar kurulmaya çalışıldığına işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Şimdi 'birilerini tekrar acaba nasıl gündeme getirebiliriz, nasıl onları parlatabiliriz' gibi düşünceler var. Bunu biz 7 Haziran'da görmüştük. Hatırlarsanız saz çalmak suretiyle parlatılanlar vardı. Bu toplum mühendisliğini biz 7 Haziran sürecinde hep birlikte görmüştük. Fakat PKK'ın ileri bir cephesi olmanın ötesine geçemeyenler, örgütün buradaki temsilcisi, sözcüsü, genel başkanı olmanın ötesine geçemeyenlerin, diğer siyasi partilerle, CHP ile HDP ve tahmin etmeyeceğimiz, istemeyeceğimiz bazı siyasi partilerin birleşmesiyle ve bazı yol arkadaşlarının içinde olmasıyla 2019'a yönelik bir takım işler yapılıyor. Burada özellikle HDP üzerinden yapılmaya çalışılanları çok net şekilde görüyoruz. Ama biz biliyoruz ki milletimiz her zaman yanımızda oldu. Her zaman arkamızda oldu. Biz bu milletle yürümeyi bildik. Yürümeye devam edeceğiz."

- "Gençlerimiz dimdik ayakta durdu"



AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı çalışmalarının tüm dünyada takdirle izlendiğini vurguladı.

Ecertaş, şöyle konuştu:

"Gezi parkı sürecini, 17-25 Aralık'ı, 15 Temmuz'u unutmayalım. Gençlerimiz hepsinde dimdik ayakta durdu. Bütün bu haince süreçte zannettiler ki Türkiye'deki gençler diz çökecek. Zannettiler ki Türkiye böyle sus pus kalacak. Zannettiler ki Türkiye liderine sahip çıkmaz. Ama bütün bu süreçlerde Türkiye çok net bir mesaj verdi. Bu ülkenin gençleri, 'biz liderimize de ülkemize de sahip çıkarız, hiçbir zalime bu ülkede pabuç bırakmayız' dediler. İnşallah AK Parti kadroları çalıştıkça bunu tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz."

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ise 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ilk sınavın 2019'da verileceğini bildirdi.

İçeride ve dışarıda pusuya yatanların AK Parti'nin tökezlemesini beklediklerine işaret eden Konuk, "Biliyorlar ki AK Parti tökezlerse Türkiye tökezler. AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder. AK Parti çözülürse Türkiye çözülür. AK Parti durursa Türkiye durur." ifadesini kullandı.

Kongreye, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer ve partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mustafa Kale yeniden seçildi.