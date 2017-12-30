AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi

KASTAMONU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 121. maddesine yönelik eleştirilerle ilgili, "Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP'nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır." dedi.

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili tartışmalara bazı dava arkadaşlarının katılmasını eleştiren Erdoğan, "Yazıklar olsun. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz ama lütfetsinler de bunu da söyleyelim. Çünkü birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazık olsun. Eğer onlar zil takıp oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz." diye konuştu.

"Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP'nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi tarihin en büyük destanlarından birini yazan milleti hedef alan saldırılara tahammül etmeyeceklerini vurguladı.

- "Terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değil"

Bu darbe teşebbüsünü, "tarihimizin en ahlaksız girişimiydi" diye niteleyen Erdoğan, buna karşın milletin bu ihaneti bastırma tarzının ise tarihin en ilkeli, en onurlu, en gurur verici hadisesi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyduğun vurgulayarak, "Bunun için de meseleyi kanun tekniği tartışmasından çıkarıp 15 Temmuz'u itibarsız hale getirmek suretiyle veya onu bir araç haline dönüştürmek suretiyle bu yolda yürümek FETÖ'nün PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. Biz üzerimize hendeğiyle tankıyla tüfeğiyle arkasına aldığı yedi düveliyle gelen teröristlere eyvallah etmedik ki bunlara eyvallah edelim."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bu ilkelerimizi hedef alan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız." ifadesini kullandı.

- "Hata varsa düzeltilir, eksik varsa giderilir"

Ortada bir hata varsa düzeltileceğini, eksik varsa giderileceğini, talep varsa karşılanacağını dile getiren Erdoğan, Ama kusura bakmasınlar, biz bunu akşam yatıp, sabah kalkıp çıkarmadık ki. Günlerce, haftalarca biz bunun üzerinde Cumhurbaşkanlığı olarak da çalıştık, hükümet olarak da çalıştık ve parti olarak da bunun üzerinde çalıştık. Biz bay Kemal'in partisi miyiz? Öyle aklına geldiği zaman konuşanlardan değiliz." ifadelerini kullandı.

Biz bir defa 'Ve şavirhum fil emr' hükmüne uyarak hareket edenlerdeniz. Bütün işlerimizde istişare denilen konuya bağlı olarak hareket edenlerdeniz. 'İstişare ettik, birilerinin istediği gibi olmadı da bir başkalarının istediği gibi oldu.' Kusura bakmayın kardeşim. Yani istişarede illa 'Benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum' deme hakkın yok. Orada nihai karar verici bellidir. Nihai karar verici kararını verir, yola devam edilir ama bunların hepsi bir tarafa, bizim kuru inadımız söz konusu değildir. Bugüne kadar böyle yürüdük. Bizim tepkimiz, ülkemizin ve milletimizin bekasını temsil eden rabiamıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen sinsi destekleredir. Herkesi, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin nezaketine uygun hareket etmeye, küçük hesaplardan uzak durmaya davet ediyorum."

- Kastamonu'ya 15 yılda 15 milyar lira yatırım

Millete hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Kastamonu, bunun kıymetini çok iyi bilir. Geçtiğimiz 15 yılda Kastamonu'ya 15 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." dedi.

Kastamonu'ya yatırımların süreceğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kastamonu'yu yılların özlemi olan üniversitesine biz kavuşturduk. Sadece bununla kalmadık, 23 bini aşan öğrenci sayısıyla yurtlarıyla spor salonlarıyla tüm imkanlarıyla üniversitemizi bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Şehrimize 400 yataklı bir devlet hastanesi, ayrıca ilçelerimize 4 hastane kazandırdık. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu, bu bile çok enteresan, geldiğimizde 47 kilometreydi. Şimdi bunu 328 kilometreye çıkardık. Ilgaz Dağı'nın aşılması çilesini sona erdirmek için Kastamonu'ya ulaşımda bir devrim olan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni ve bağlantı yollarını biz kazandırdık."

"Dağları deldik, Ferhat olduk, Şirin'e kavuştuk." diyen Erdoğan, inşa edilen çok sayıda köprüyle Kastamonu sınırlarındaki ulaşımı büyük ölçüde rahatlattıklarını anlattı.

İnebolu yolunun yapımının yarılandığını, projenin 2020 yılına kadar tamamen bitirileceğini bildiren Erdoğan, Çankırı yolunun da aynı tarihte tamamlanacağını kaydetti.

"Kastamonu'da adı var, kendi yok bir havalimanı mevcuttu. Ben o haliyle helikopterle indim de onun için söylüyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, pisti terminali ve yollarıyla modern bir havalimanını Kastamonu'ya kazandırdıklarını belirtti. Erdoğan, geçen yıl Kastamonu Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 108 bini bulduğuna dikkat çekti.

Bu sırada salondaki vatandaşların, "Tosya yol istiyor" sloganına Erdoğan, "Tosya'ya yol yapmayacağız da nereye yapacağız?" karşılığını verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile şehrin daha da güzel olmaya başladığını söyleyen Erdoğan, Kastamonu'ya Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kanalıyla 2 bin konutun yapımının tamamlandığını, bin 300 konutun inşasının sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, inşa edilen barajlar, sulama tesisleri, dikilen fidanlarla Kastamonu'nun ormanlarına, sularına bereket kattıklarını söyledi.

- "Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin çevresine bunlar yakışmıyor"

Erdoğan, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesine değinerek, bu vesileyle şehirde çok sayıda kültür faaliyeti gerçekleştirileceğini, pek çok kalıcı yatırımın yapılacağını dile getirdi.

Bu hizmetleri, yatırımları önümüzdeki dönem kesintisiz sürdüreceklerini, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşırken, Kastamonu'nun da bundan hak ettiği payı alacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ancak Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nin çevresindeki o tarihi konaklardan, binalardan lütfen Kastamonu'nun zenginleri şöyle ellerini o sıcak ceplerine atıversin de onlardan satın alıp, restore etsinler. Güzel olur değil mi? Çünkü Kastamonu'ya ve Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin çevresine bunlar yakışmıyor. Sağ olsun örnek olarak Belediye Başkanımız orada bir iki düzenlemeye gitti ama istiyoruz ki bunlar biraz daha artsın. Biz milletimizle birlikte ekonomimizi ve demokrasimizi en ileri seviyeye ulaştırmakta kararlıyız. Bu mücadelemizde bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Destek vermeyenlerden tek talebimiz, gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz."

- Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında salondan çıkmadan kendisini bekleyen vatandaşların taleplerini dinledi.



Salona, "Sayın Cumhurbaşkanım, milli mücadelenin kahraman şehrine milli otomobil fabrikası yakışır", "Bu millet bir olursa aşamayacağı engel yok", "Yıl 1916 Müdafaa-i Medine'de Kastamonulu Fahrettin Paşa, Yıl 2017 Müdafaa-i Kudüs'te Ümmetin Lideri Recep Tayyip Erdoğan", "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kudüs için duruşunuz ümmeti mest eyledi, mazluma güven oldu, zalime rest eyledi" yazılı afişler asıldı.



Kongreye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı, Mustafa Ataş ve Çiğdem Karaaslan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)