AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ahiliği anlamayan bu milleti tanıyamaz, bu milletle bir olamaz, siyaset dahi yapamaz. Ahiliğin tarifini Ahi Evran ne güzel yapmış. Ahi dağıtan, değil toparlayandır; yıkan değil yapandır. İşte AK Parti'nin siyaseti de budur. Yıkan değil yapan, toparlayan, milletin, ülkenin birliğini, beraberliğini canından aziz bilen bir davadır AK Parti." dedi

Yıldırım, Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı olağan il kongresinde, kongrenin AK Parti teşkilatlarına, Kırşehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kongrenin yapıldığı salonun Kırşehir'e küçük geldiğini belirten Yıldırım, yeni bir salonun kente kazandırılacağını söyledi.

Davalarının millet davası olduğunu bildiren Yıldırım, "Bu davaya omuz verenin yenisi, eskisi yoktur. Bizde bayrak değişimi safları sıklaştırmak, gönülleri birleştirmek demektir. Bizim davamız makam mevki davası değildir, millete hizmet sevdasıdır. Bizim davamız Türkiye'nin geleceği ve Kırşehir’in yarınlarının davasıdır." diye konuştu.

- "Ahiliği anlamayan, hayatı anlamaz

Ahi Evran Veli'nin bu toprakların mayası, hamuru olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahilik bugün bile hayatımıza değer katan bir kültürdür. Ahiliği anlamayan, hayatı anlamaz, Kırşehir'i hiç anlamaz. Ahiliği anlamayan bu milleti tanıyamaz, bu milletle bir olamaz, siyaset dahi yapamaz. Ahiliğin tarifini Ahi Evran ne güzel yapmış. Ahi dağıtan değil, toparlayandır; yıkan değil, yapandır. İşte AK Parti’nin siyaseti de budur. Yıkan değil yapan, toparlayan, milletin, ülkenin birliğini, beraberliğini canından aziz bilen bir davadır AK Parti. Biz Türkiye’nin birliğinden, 80 milyonun kardeşliğinden başka hiçbir şeyi önemsemeyiz. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir. Gayemiz Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmaktır."

Yıldırım, 2002'de Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, gencini, kadınını, memurunu, çiftçisini, sanayicisini, esnafını karamsarlık ve ümitsizliğin sardığını dile getirdi.

Vatandaşın bırakın 20-30 yıl sonrasını görmeyi, o dönemde iki hafta sonrasından bile emin olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu erenlerinden aldığı ruh ve inançla 'Ya Allah, bismillah' diyerek AK Parti kadrolarıyla kolları sıvadı ve yollara düştük. Bu millete inandık, millet de genel başkanımıza, bize inandı ve en güçlü şekilde destek verdi. Bugün de bu destek artarak devam ediyor. Aziz milletimizin imkanlarını, yine millet için kullanarak yeniden diriliş, yeniden yükseliş hamlesi başlattık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik. Sorunları, torunlara havale etmedik. Çöze çöze bugünlere geldik. 'Enkaz devraldık' edebiyatına asla sığınmadık. Gençler, Türkiye'nin krizlerden krizlere sürüklendiği o eski zamanları hatırlamayabilir. Çoğunuz AK Parti'nin refah, bolluk ve aydınlık olan Türkiye'sinde doğdunuz, büyüdünüz.

2002 öncesi hükümetlerin ilk lafı 'enkaz devraldık' olmuştur. Sonra da aldıkları enkazı aynı şekilde enkaz şeklinde devredip gitmişlerdir. Bu devir, AK Parti ile sona ermiştir. Sağlam ekonomi, istikrar ve güvenle ülkeyi o karanlık günlere bir daha döndürmemek üzere aydınlığa çıkardık. Elhamdülillah emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz."

(Sürecek)