AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli, kongrede aday olmayacak

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli, il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Kendirli, kongreyle devraldığı il başkanlığı görevini yaklaşık 2,5 yıldır başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Böyle onurlu bir görevi kendisine yaşattıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Kendirli, parti genel merkeziyle yaptığı değerlendirmeler sonucu kongre sürecinde tekrar aday olmayacağını belirtti.

Kendirli, tarihi henüz belirlenmeyen il kongresine kadar görevini sürdüreceğini dile getirdi.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Kendirli, "Ben partime ve davama değil il başkanlığı görevime devam etmeyeceğim. Allah ömür verdiği sürece de bu kutsal davanın yılmaz bir savunucusu olacağım." dedi.