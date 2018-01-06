AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'ye hukuk dersi vermeye çalışanların, ABD'deki Hakan Atilla davasında hukuku katlettiğini belirterek, "FETÖ'cülerin yazıp çizdiği, hazırladığı dosyayı açıyorlar, mahkemede buna göre suçlama yapıyorlar. Sonunda da jüri üyelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin, bir delil olması gerekmiyor, siz suçlamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adı da 'bağımsız yargı' oluyor." dedi.

Yıldırım, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'ne, katılarak partililere hitap etti.

Nevşehir'in enerjisi ve heyecanının, sınırları aştığını, Türkiye'ye yayıldığını dile getiren Yıldırım, "Ne zaman Nevşehir'in havasını solusak, buradan tazelenmiş, yenilenmiş olarak dönüyoruz. Her geldiğimizde sizlerde memleket sevgisini görüyorum. Nevşehir'in heybetli dağları, Kapadokya'nın Allah vergisi güzellikleri ve yiğit insanları bizim memleket sevdamızı daha da artırıyor. Nevşehir muhabbetimize muhabbet katıyor." diye konuştu.

AK Parti'nin Nevşehir'de sürekli destek gördüğünü, Nevşehir'in AK Parti'ye desteğini her zaman artırarak devam ettirdiğini söyleyen Yıldırım, "İşte 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Nevşehir, Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletin adamı, liderimizi yüzde 64,4 ile cumhurbaşkanı seçti. Nevşehir, 16 Nisan halk oylamasında çıtayı daha da yükseltti, bu sefer yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü şekilde 'evet' dedi. Allah sizden razı olsun. Plakanız 50 ama maşallah desteğiniz hiç 50'de durmuyor, 60'ları da geçiyor. Size de bu yakışır. Nevşehir teşkilatı çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Nevşehir'in eşsiz güzellikteki atları nasıl şahlanıyorsa sizin de Türkiye desteğinizle ülkemiz o kadar şahlanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Yenilgiye doymadın mı"

Yerel seçimlere 14 ay kaldığına işaret eden Yıldırım, "Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor, diyor ki 'Gelin şu yerel seçimleri öne alalım.' Yahu kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var, biraz daha oyalan. Üç günün beyliği de beyliktir." dedi.

"Nevşehir, 14 ay sonra Kılıçdaroğlu'na bir ders verecek misiniz? Yerel seçimde yeni bir destan yazacak mısınız?" diye soran Yıldırım'a, salondaki partililer "evet" karşılığını verdi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Nevşehir işi bitirmiş." dedi.

Jürinin kararını açıkladığı ABD'de görülen Hakan Atilla davasına değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugünlerde Amerika'da bir dava görülüyor, evlere şenlik bir dava. Kararı önceden verilmiş, sonucu belli. FETÖ'cülerle FETÖ'cülerin adeta esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye içeri alınıyor, mahkeme salonuna gelmeden sanık olmaktan çıkarılıyor, tanık yapılıyor. 'Sen temize çıktın.' diyorlar. 'Yalan söyle, söyleyebildiğin kadar. Türkiye hükümetini, Başbakanı'nı, Cumhurbaşkanı'nı suçla. Önüne kim geliyorsa suçla. Ondan sonra senin hayatın garanti' diyorlar. Bununla da kalmıyorlar, Türkiye'deki bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesine oturuyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hakan Atilla üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Hesap bu. Kim yapıyor? FETÖ'cülerle kolkola girmiş yargıçlar, savcılar yapıyor. FETÖ'cülerin yazıp çizdiği, hazırladığı dosyayı açıyorlar mahkemede, buna göre suçlama yapıyorlar. Sonunda da jüri üyelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin. Bir delil olması gerekmiyor, siz suçlamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adı da 'bağımsız yargı' oluyor."

- "Türkiye büyük bir ülke"

Türkiye'ye, hukuk dersi vermeye çalışanların, bu davada hukuku katlettiğini belirten Yıldırım, "Şunu herkesin bilmesi lazım, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunlarıyla tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez, bu ülkenin geleceğine asla bir zarar veremez. İşte Aynı oldu bittiyi Kudüs'te yapmaya çalıştılar. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? 'Dünya 5'ten büyüktür. Dünya 1'den büyüktür.' dedi. İşte o oldu bitti karara karşı tavrımızı koyduk, aklıselim bütün ülkeler de büyük bir çoğunlukla Amerika Başkanı'nın Kudüs konusunda aldığı kararı kabul etmediğini Birlemiş Milletler'de ortaya koydular." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)