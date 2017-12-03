ANKARA (AA) - AK Parti Pursaklar 4. Olağan İlçe Kongre'si yapıldı.

Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, ilçe başkanlığına Servet Türkayık seçildi.

Kongreye, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekilleri Aydın Ünal, Emrullah İşler, Ahmet İyimaya , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve çok sayıda partili katıldı.

Ünal, kongrede yaptığı konuşmada, kongrenin AK Parti'ye, Pursaklar'a ve Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin kuruluş aşamasından bu yana partinin farklı kademelerinde görev aldığını ifade eden Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için nasıl yoğun çalıştığına çok yakından şahitlik ettiğini anlatan Ünal, 2019 seçimleri yaklaşırken Erdoğan'ın her gün temposunu biraz daha yükselttiğini kaydetti.

Ünal, AK Parti'nin dünya liderine yakışan teşkilatları olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye haksızlık edeceklerini vurguladı.

Kavga ve gürültü ile işlerinin olmadığına işaret eden Ünal, "Bütün makamlar gelip geçicidir. İktidardaki partinin etrafına çok gelen olur. Bu son derece normaldir. Önemli olan dava ruhunun muhafaza edilmesidir. Biz bunu muhafaza edeceğiz. Ana ruhu kaybedersek biz kaybederiz." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli badirelerden geçtiğini, en son ABD'de bir yargı tiyatrosu ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin bulunduğunu anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Bu yargı tiyatrosundan 17-25 Aralık'tan farkı yok. Orada hangi iftiralar atıldıysa, hangi iddialar gündeme getirildiyse şu anda ABD'de bu yapılıyor. ABD'de bir dava üzerinden Türkiye'ye siyasi operasyon çekilmeye çalışılıyor. FETÖ'cüler bu işin içinde. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir sonuç elde edemeyecekler. ABD'nin bu operasyonu karşısında dim dik duracağız. Allah'ın izniyle bunu da püskürteceğiz. Bunu püskürttüğümüz zaman İslam dünyasında çok büyük dalgalanma olacak. İslam dünyasında Türkiye'nin büyüklüğü pekişmiş olacak."

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya da AK Parti olarak kongreler dönemiyle önemli bir sürece girdiklerini belirtti.

2019 seçimlerinin mutlaka kazanılması gerektiğini anlatan İyimaya, "2019'u kaybettiğimiz zaman AK Parti iktidarını yitirmiş olmaz, asrı kaybederiz. Her birimizin tabii misyonu, millet ve devletin bekası için 2019'u her şeye rağmen kazanmak." diye konuştu.

İyimaya, teşkilatların çok iyi çalışmasını isteyerek, gençlere, kadınlara ulaşıp gönülleri almaları ve ötekileri kucaklamaları gerektiğini sözlerine ekledi.



