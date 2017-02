AK Parti referanduma hazırlanıyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Tüm teşkilatlarımıza yol gösterecek bir yapının 5-10 gün sonra hazır olmasını bekliyoruz." dedi.

Hotar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclisten geçen anayasa değişiklik paketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra halka sunulacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin bugüne kadar katettiği yolda gösterdiği gelişimleri daha da hızlandırmak adına katkı sağlayacağını vurgulayan Hotar, bunun daha hızlı karar alınması, daha pratik olunması, daha güçlü bir sistemin yerleşmesi adına zemin oluşturacağını kaydetti.

Hotar, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde belki yüz yıllara tekabül edecek süredeki hükümet sayısının Türkiye'de 60-70 yılda yaşandığına dikkati çekerek, toplumların da insanlar gibi doğup, büyüdüğünü, geliştiğini, devletlerin de kendini güncelleyerek, yeniliğe açık olarak, gelişerek yollarına devam ettiğini dile getirdi.

Nükhet Hotar, "Biz de devlet olarak devlet sistemine birtakım yenilikler, destekler, güncellemelerle daha sağlam, daha hızlı, daha güvenli, terörle daha hızlı, daha güçlü mücadele edebilen yeni bir sistemi hedefledik." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin önünde şu an için bir şans var"

Türkiye'nin cumhuriyetin ilanıyla rejimini belirlediğinin altını çizen Hotar, şöyle konuştu:

"Hükümet sistemi olarak da şu anda karşısına çıkmış olan bir baht dönencesi yaşamakta aslında. Bu dönenceler, bu değişiklikler ülkelerin karşısına her zaman çıkmaz. Bunun için güçlü bir iradeye, güçlü bir lidere, bunu destekleyen diğer unsurlara ve buna inanmış 15 Temmuz'da darbe girişiminde gördüğümüz gibi canını bile hiçe sayan aziz bir millete ihtiyaç var. Bunların hepisinin bir araya gelmesi ve ülkenin gündemine getirilmiş olması her ülkenin, her zaman kolayca yaşayabileceği bir husus değil. Türkiye'nin önünde şu an için böyle bir şans var."

- "Destek her gün artıyor"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine desteğin her gün arttığını kaydeden Hotar, destek vermeyen ya da "kararsızım" diyenlere bakıldığında ya sistemi bilmedikleri ya da yanlış bildiklerini gördüklerini söyledi.

Hotar, sistemi doğru bir şekilde, doğru kişilerin, doğru bilgilerle anlatmasıyla desteğin çok daha fazla artacağına inandıklarını ifade ederek, bu noktada sorumluluklarının arttığını kaydetti.

-"Hayır diyenlere bakalım"

Referandumda anayasa değişikliğine neden 'evet" denilmesi gerektiğini anlatmanın kolay bir yolu bulunduğunu anlatan Hotar, bunun da kimlerin "hayır" dediğine bakılması olduğunu söyledi.

Hotar, "Hayır diyen gruplar içinde teröristlerden tutun da bu ülkenin bölünmesini, yıkılmasını, gelişmemesini isteyen tüm şer odakları var. FETÖ'sünden PKK'sına kadar... Bunların 'hayır' diyor olması 'evet' demek için başlı başına bir sebep." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin yine de bu kolaycılık içinde olmayacaklarını aktaran Hotar, bu sistemin neler getireceğini, ülkenin ufkunu nasıl açacağını, çocuklara daha iyi bir ülke bırakma yönünde ne gibi fırsatlar sunacağını her ortamda anlatacaklarına değindi.

- Kampanya çalışmaları son hız sürüyor

AK Parti'nin referandumda yapacağı kampanyayla ilgili hazırlıkların sürdüğünü aktaran Hotar, şöyle devam etti:

"Partimiz şu anda strateji grubu ile çalışmasına devam etmekte. Medya tanıtım başkanlığı, bizim başkanlığımız (Ar-Ge), diğer bazı başkanlıklarımızın, değerli fikirleri olan milletvekili ve vekil olmayan arkadaşlarımızın katılım sağladığı strateji gurubu var. Çalıştığımız ajanslarla hazırlanan bir kampanya süreci var. Sloganlar, dokümanlar, sosyal medyanın yönetimi, anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi var. Her birimiz kendi sorumluluk alanımıza göre bir çalışma içindeyiz. Bunların hepsinin toparlanıp kampanya haline geldiği, tüm teşkilatlarımıza yol gösterecek bir yapının 5-10 gün sonra hazır olmasını bekliyoruz. Hazır olduktan sonra bu sistemin hep beraber neler getirdiğini, nelerin yanlış bilindiğini, doğruların ne olduğunu tüm teşkilatımızla halkımıza anlatmaya başlayacağız."