AK Parti Rize 6. Olağan Kongresi

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Diyoruz ki bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz. Onunla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Bak, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi'nde, Rize'nin partilerine bu zamana kadar verdiği büyük desteğe değindi.

Kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bak, "Rize evladı ile gurur duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile dava arkadaşı olmaktan, onunla beraber yol yürümekten büyük gurur duyuyoruz. Diyoruz ki bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz. Onunla yürümeye devam edeceğiz. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Rize bu zamana kadar gösterdiği desteği ile beraber destanlar yazdı." diye konuştu.

AK Parti teşkilatına da katkılarından dolayı teşekkür eden Bak, "Değerli il başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Partimizin kuruluşundan bu zamana kadar görev yapanlara saygılarımızı sunuyorum. Kongremiz bizim bayramımız. Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konuşmasına Rabia selamı yaparak başladı.

Rabia işaretinin kurumsal selamları olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Tek millet diyoruz. Bizim millet kavramımızda etnik ayrışma yok. Felsefi düşünce farklılığı yok. Mezhepçilik asla yok. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti ayrım yok. Tek bayrak. Bayrak 80 milyon herkesin ortak değeridir. Ortak yurdumuzda herhangi bir paçavrayı bayrak diye sallayanlara asla yer yok. Tek vatan dedik. 780 milyon her karışı vatan. Vatanı olmayan tek Allah'ın kulu var mı? O halde ayrı vatan peşinde koşanlar haindir, alçaktır. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Tek devlet. Devletimizin ismi Türkiye Cumhuriyeti devleti. "

Yazıcı, 19 Kasım'ın AK Parti'nin ilk hükümeti kurduğu gün olduğunu anımsatarak, AK Parti'nin kuruluşundan bu güne 15 yıl geçtiğini ifade etti.

Katılımcılara, "Ne yaptık 15 yılda?" sorusunu yönelten Yazıcı, "Hep birlikte liderimizin öncülüğünde kenetlendik. Vatan, bayrak, milli irade dedik. Milletin verdiği yetki ile oyla çıktık. Türkiye'yi her alanda değiştirdik, dönüştürdük." diye konuştu.

- "AK Parti'nin icraatının merkezinde insan var"

Yazıcı, AK Parti'nin, Türkiye'ye kurumsal siyaseti getiren partinin adı olduğunu vurgulayarak, "İcraatlarımızı gerçekleştirirken hep insanı esas aldık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' özdeyişini referans olarak gösterdik. İster bakkal, ister manav, ister vakıf, ister dernek isterseniz devlet. İnsanın, yaratılan varlıklar içerisinde en kutsal varlık olduğunu asla unutmayacaksınız. AK Parti'nin icraatının merkezinde insan var. Siyasetinin merkezinde millet var. Yola çıktığımızda ne diyorduk? Siz ne diyorsanız o. Bunu asla unutmadık." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin gece gündüz çalışan bir parti olduğunu da anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sorunları ne ise vatandaşımızın önündeki engeller ne ise öncelik sıralaması yapmak suretiyle, kaynakları artırmak için yurt içinde ve yurt dışında çok değerli liderimizin öncülüğünde gece gündüz çalışan bir partiyiz. Türkiye'de ekonomik aktörlerin önündeki engelleri kaldırarak gün gün yürüyoruz. Belki bugün yaptıklarımızı birileri küçümsüyor olabilir. Çünkü tek tük olsa da duyuyoruz. 'Yol yaptınız, Avrasya Tünelini yaptınız, raylı sistemi modernize ettiniz. Havaalanlarını yaptınız. Bunları zaten yapacaktınız.' diyerek Türkiye'nin kazanımlarını küçümseyenler var. Bizim yönetimini aldığımız Türkiye 70 sente muhtaç bir ülke değil miydi? Hazır kasaları, dolarları, dövizleri teslim alarak icraat yapan bir iktidar değiliz. Biz terleyen bir iktidarız. Kim terler? Koşan, çalışan terler. Bu anlayışla Türkiye'yi geliştirdik, değiştirdik."

