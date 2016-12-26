AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yılmaztekin:

TBMM (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından, komisyonda sözlü hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldıklarını belirterek, gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.

Yılmaztekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Komisyonunun, 20 Aralık'ta, 4 partinin temsilcilerinin katılımıyla anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine başladığını anımsattı.

Teklifin, AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı bir metin olması nedeniyle komisyonda daha çok diğer partilerin görüşlerini belirtmesine imkan tanıdıklarını aktaran Yılmaztekin, 52 saati aşkın bir mesaiyle özellikle anamuhalefetin değerlendirmelerini dinlediklerini bildirdi.

Yılmaztekin, 24 Aralık Cumartesi günü, içtüzüğün verdiği imkan çerçevesinde verilen önergeyle teklifin maddeleri üzerinde görüşmeye geçildiğine işaret etti.

Bu kararın ardından CHP milletvekilleri, özellikle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, hem AK Parti'ye hem de Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik hakaret ve argo içeren cümleler sarf ettiğini belirten Yılmaztekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonun aldığı kararı incitici bir şekilde değersizleştirmeye ve alay etmeye çalıştılar. Bu esnada tutanaklara da yansıdığı şekliyle CHP Grup Başkanvekili tarafından sözlü hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldık. Kişinin rütbe-i aklının sözünde görüldüğü ve kem sözün sahibine ait olduğu düşüncesiyle hareket ederek, gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı ve cezai müeyyideleri gerçekleştirilinceye kadar konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyorum."

Yılmaztekin, TBMM'de grubu bulunan bir partinin grup başkanvekilinin bu şekilde söyleyecek sözü kalmayınca küfür etmeye başvurmasını üzüntüyle izlediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Ancak şaşırmadım. Çünkü biz CHP'nin hukuk tanımazlığı ile ne yazık ki ilk defa karşılaşmıyoruz. Bir taraftan 'demokrasi demokrasi' diyeceksin, ağzından düşürmeyeceksin öte taraftan demokratik yöntemlerle alınan bir karara hakaretlerle karşı çıkacaksın. Bununla da yetinmeyecek küfür edeceksin. Bunun utanç tablosu olduğunu düşünüyorum. Millete gitmekten korkanlar, böylesine ucuz yöntemlerle bir engelleme çabası içerisindeler."