GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bir ülkenin kalkınması için eğitim önemli. Bizim, komşu ülkelerimize göre petrol, doğalgaz, yeraltı zenginliklerimiz yok denecek kadar az. Girişimci ruhumuz, genç nüfusumuz var. İyi eğitilirse kimse bizi tutamaz." dedi.

Şimşek, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bütçede en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirterek, bir ülkenin kalkınması için eğitimine değindi.

"Bizim, komşu ülkelerimize göre petrol, doğalgaz, yeraltı zenginliklerimiz yok denecek kadar az. Girişimci ruhumuz, genç nüfusumuz var. İyi eğitilirse kimse bizi tutamaz." diyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde eğitime her zaman büyük bütçeler ayırdık. Okullaşma oranlarında okul öncesi yüzde 11'den yüzde 60'a çıkmış. Ortaöğretim yüzde 50'lerden yüzde 83'e çıkmış. Yüksek öğretim yüzde 14'ten yüzde 42'lere çıkmış. Türkiye'nin geleceği parlak. Kötümser olamazsınız. 270 bin derslik yapmışız, 45 bin inşa halinde. 600 bin öğretmen almışız. Bir milyon öğretmenin yüzde 60'ını AK Parti atamış. Üniversite sayısı ikiye katlanmış. Sağlık öncelikli alanımız. 80 yılda 164 bin yataklı hastane yapılmış. AK parti döneminde yatak sayısı 217 bine çıkmış. Nitelikli yatak sayısını 113 bine çıkartmışız. Hepsi Gaziantep, Türkiye için. Dünya Bankası'na göre Türkiye gelişmiş ülkelerin 30 yılda başardığını 10-12 yılda başarmış. Farkı çok hızlı bir şekilde kapatıyoruz."

- "AK Parti Türkiye'yi ayağa kaldırdı"

Şimşek, Türkiye'nin 2002 yılından beri yatırımlara devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"2002 yılında Avrupa'nın milli geliri 100 avro olsun diyelim. Türkiye 37 avro. Peki AK Parti neyi başardı? Geçen sene Avrupa 100 avroysa, Türkiye 65 avroya çıkmış. Doğru politikalarla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki reformlarla arayı daha hızlı kapatıyoruz. 2003 yılından beri çok büyük badireler atlattık. Kapatılma davası oldu. Cumhurbaşkanı seçtirmediler. Dünyadaki kürsel kriz başladı. FETÖ yargıyı ele geçirdi. Gezi provokasyonu, 17-25 Aralık, hain darbe girişimi gerçekleşti. Bunlar olurken Ortadoğu'da kaos, mülteci sorunu, terör... Avrupa'daki borç krizi bizim ihracatımızı etkiliyor. Biz buna rağmen eğitimde, sağlıkta yatırımlar yaptık."

Altyapıya 360 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret eden Şimşek, "Şu anda dünyada hızlı tren inşasını yapan 10 ülkeden biriyiz. Bin 300 kilometreyi tamamladık. Demiryolu demek, rekabet demek. Liman kalitemizi ikiye katladık. Havaalanı sayısını 55'ya çıkarmışız. Altyapıda ilk 30 ülke arasındayız. O nedenle AK Parti bütün zorluklara, kumpaslara, olumsuz şartlara rağmen hizmet seferberliğinde Türkiye'yi ayağa kaldırmış. Devamını istiyorsak çalışacağız." dedi.

- "Ekonomide, sanatta, adalette ilerliyoruz"

"Yeşil alanların yok edildiğine" ilişkin söylentilerinin de doğru olmadığını anlatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle konuştu:

"Yeşil alanları yok ettiğimizi söylüyorlar. Toplam ormanlık alanı 20,8 milyon hektardan, 2016'da 22,3 milyon hektara çıkarmışız. 4 milyar fidan ekmişiz. Tabiat parkını 17'den 223'e çıkarmışız. Ormanlık alanı ve mili park sayısını artırmışız. Fidanlıkta üretilen tür sayısını 688'e çıkarmışız. Sanatta da ilerlemişiz. 22 bin 500 film gösterimi, 53 bin 400'e çıkmış. AK Parti hükümetleri her alanda sınıf atlamamıza sebep olmuş. Ekonomide, sanatta, adalette ilerliyoruz. 8,3 milyon vatandaşa iş bulmuşuz. Avro bölgesinde 3,5 milyona zar zor iş bulunmuş. Dünyayla arayı kapatmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz var. Ar-Ge ve inovasyonda arzuladığımız yerde değiliz. Patent başvuru sayesinde 38. sıradan 21. sıraya gelmişiz. Hedefimiz ilk 10'a girmek."

Reformlara devam edeceklerini bildiren Şimşek, şu görüşlerini paylaştı:

"(Büyüme var ama hissetmiyoruz, reel değil diyorlar.) 2003 yılında 90 bin otomobil satılırken, 750 bin-1 milyona çıkmış. Geçen sene 1,4 milyon konut satılmış. Traktör sayısı 7 binden 70 bine çıkmış. Her konuda böyle. Beyaz eşya 3 milyondan 8,5 milyona çıkmış. Yurt dışına turist olarak giden 3 milyondan 8 milyona çıkmış. İnsanlar zenginleşmezse bu mümkün mü?"



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