ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye terörle mücadelesini kararlı ama aynı zamanda hukuk içinde, demokrasi çerçevesinde yürüten bir devlettir. Terörle mücadele adı altında kendi vatanadaşlarına yapmadık eziyetleri bırakmayan ülkeleri, bu yüzden yaşanan yıkımları, çekilen acıları yakın çevremizde hep birlikte görüyoruz. Ülkemizde de aynı görüntüleri ortaya çıkarmak isteyenler oldu. Milletimizle, özellikle siz bölge halkıyla el ele verip bu kötü niyetlilerin, bu hainlerin heveslerini kursaklarında bıraktık." dedi.

Erdoğan, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.



Erdoğan, medeni bir şehirde yaşamanın, kanalizasyonuyla, suyuyla, yoluyla, çevre düzeniyle, sosyal tesisleriyle modern yerleşim alanlarında yaşamak anlamına geldiğini söyledi.

TOKİ projelerinin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Şırnak'ta da insanlara en uygun şartlarda, en ileri, en medeni imkanları sağlamayı amaçladığını belirten Erdoğan, "Milletimizin sefaletinden, kötü hayat şartlarından, fakirliğinden kendilerine istismar alanı oluşturmaya çalışanlar için bu projeler adeta bir kabus gibidir çünkü tüm istismar malzemeleri ellerinden alınıyor. Onun için TOKİ konutlarında ağız tadıyla güle güle oturun, evlatlarınızı en iyi şartlarda büyütün. Bu imkanların hepsi de sizlere analarınızın ak sütü gibi helaldir." dedi.

Erdoğan, 2002 yılında Şırnak'ta sadece 26 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu anımsatarak, AK Parti'nin buna 160 kilometre bölünmüş yol ilave ettiğini, şu anda Şırnak'ta 186 kilometre bölünmüş yol olduğunu aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak'ta kayyum atanmadan önce burada bulunan belediyeler acaba ne yaptılar, soruyorum sizlere. Her taraf adeta hendek haline gelmişti. Çöplük. Atık sular dışarıdan akıyor, bu hale gelmişti. Benim Şırnaklı kardeşlerime, Cizreli kardeşlerime, Silopili kardeşlerime, Uludere'ye vesaire, bunlar yakışır mıydı? Bunlar onlara layık mıydı? Ama onlar layık gördüler, zulmettiler. Biz ise bu devri değiştiriyoruz. 2013 yılında hizmetinize sunduğumuz Şerafettin Elçi Havalimanı'nın yolcu trafiği, açıldığı günden beri sürekli artıyor. 2013 yılında 39 bin olan yolcu trafiği, 2016 yılında nereye çıktı biliyor musunuz, 241 bine çıktı. 2017 Kasım ayı sonu itibarıyla 305 bine ulaştı. Demek ki ihtiyaç var. Cizre projesi, Nusaybin, Cizre, İdil ovaları sulamaları kısmıyla Şırnak'ta inşallah 745 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silopi ovası sulamasıyla da 274 bin dekar araziyi suya kavuşturacağız. Bizim için İstanbul, Ankara, İzmir ne kadar önemliyse Şırnak da o kadar önemlidir."

Erdoğan, terör gölgesi Türkiye'nin üzerinden kalktıkça, Şırnak ile tüm şehirlerin kalkınmasına daha fazla kaynak aktacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye terörle mücadelesini, kararlı ama aynı zamanda hukuk içinde, demokrasi çerçevesinde yürüten bir devlettir. Terörle mücadele adı altında kendi vatanadaşlarına yapmadık eziyetleri bırakmayan ülkeleri, bu yüzden yaşanan yıkımları, çekilen acıları yakın çevremizde hep birlikte görüyoruz. Ülkemizde de aynı görüntüleri ortaya çıkarmak isteyenler oldu. Milletimizle, özellikle siz bölge halkıyla el ele verip bu kötü niyetlilerin, bu hainlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. FETÖ'den DEAŞ'a, PKK'dan DHKP-C'ye kadar birliğimizi, dirliğimizi, geleceğimizi tehdit eden tüm şer şebekelerinin kökünü kazıdık, kazıyoruz. Sokaktaki masumları, sabah namazına giden imamları, evine helal rızık götürmeye çalışan esnafı, şantiyedeki işçiyi, okuldaki çocuğu vahşice katleden, camileri, talebe yurtlarını, iş yerlerini yakan, milli bekamıza kasteden bu hainlerin hepsinin üstesinden geleceğiz."

Erdoğan, millet olarak terörü artık Türkiye'nin dağlarından, şehirlerinden, mezralarından söküp attıklarının altını çizdi.

- "Bugün artık para teröre değil, hizmete gidiyor"

Geçen 2,5 yıl içinde bu kapsamda çok ciddi işler başarıldığını ifade eden Erdoğan, çukur eylemleriyle bölgedeki Kürt vatandaşların hayatını zindana çeviren bölücü terör örgütünü, vatandaşların desteğiyle açtıkları hendeklere gömdüklerini, yaz kış, dağ taş demeden operasyonların sürdüğünü dile getirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımız ile saklandıkları inlerini başlarına geçiriyoruz. Bölücü terör örgütü, tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Aynı şekilde belediyeleri terör örgütünün şubesi yapanlarla da hukuk içinde mücadelemizi yürütüyoruz. Bu milletin tek bir kuruşunu dahi dağdaki terör baronlarına peşkeş çektirmemeye kararlıyız. Bugün artık para teröre değil, hizmete gidiyor. Şırnak'ın kaynakları Kandil'deki katillere peşkeş çekilmek yerine yol olarak, asfalt olarak, temizlik hizmeti olarak, kanalizasyon ve içme suyu tesisi olarak, diğer hizmetler olarak vatandaşlarımızın emrine sunuluyor. Belediyeler artık terör örgütlerine taşeronluk değil yöre halkına hizmetkarlık yapıyor çünkü belediyenin görevi budur. Belediyenin siyaseti hizmet siyasetidir. Belediyeyi başka işler için kullananlara en başta sizler karşı çıkmalısınız. Biz, terörle mücadele ettikçe, sizler ettikçe buralar birer turizm, yatırım ve cazibe merkezine dönüşüyor."

Cizre'de birkaç gün önce büyük bir özel sektör yatırımının, 5 yıldızlı bir otelin hizmete açıldığını hatırlatan Erdoğan, bunları başlangıç olarak gördüğünü, bölgedeki güvenlik ortamı geliştikçe yatırımcıların bölgeye ilgisinin katlanarak artacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, "Şırnaklı kardeşlerimiz devletlerinin yanında durdukça terörün zehirli otları asla bu topraklarda boy veremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm bölgede barışın, istikrarın, adalet ve demokrasinin teminatı olmaya devam edecektir. Yeter ki biz Rabiamızdan taviz vermeyelim." dedi.

Erdoğan, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet vurgusu yaptı.

- Kongreden notlar

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Reis nerede Şırnak halkı orada", "Ey İslam’ın neferi, Kudüs’ün İkinci Selahaddin’i Şırnak'ımıza hoş geldiniz", "Recep Tayyip Erdoğan, bu topraklarda umudun adı ve milli dirilişimizin resmidir”, "Adam kelimesine mana katan Lider, davan davamızdır", "Son bin yılın Selahaddin Eyyubi’si Şırnak’a hoş geldiniz" ve “Her anadan er doğmaz, teşekkürler Tenzile Anne. Mekanın cennet olsun” şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da katıldı.

(Bitti)



