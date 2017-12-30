MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni asgari ücrete ilişkin, "İnanın bütün imkanları zorlayarak hükümet asgari ücretlileri mağdur etmeme adına, sadece bekar işçiler için söylüyorum, bin 603 lirayı zorlayarak verdi. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şeyi daha yaptık, işverenimiz de mağdur olmasın, 100 lira da işveren payına katkı sundu." dedi.

Tüfenkci, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yeşilyurt 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendilerinin teşkilatlarla var olduklarını, millete hizmet ettiklerini belirtti.

Türkiye'yi geliştirme ve dönüştürme adına milletle birlikte yol yürüdüklerini dile getiren Tüfenkci, girdikleri her seçimde millete hesap verdiklerini ve onların onaylarını alarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Tüfenkci, milletin desteğiyle 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek, gelişerek yoluna devam etti. İnşallah 2018 çok daha iyi olacak. Bakınız daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak hükümet asgari ücretlileri mağdur etmeme adına, sadece bekar işçiler için söylüyorum, bin 603 lirayı zorlayarak verdi. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şeyi daha yaptık, işverenimiz de mağdur olmasın, 100 lira da işveren payına katkı sundu." şeklinde konuştu.

Bütçe imkanlarını zorlayarak belirttiği rakamlara eriştiklerini anlatan Bakan Tüfenkci, millete söz verdikleri taşeron yasasını da çıkardıklarını hatırlattı.

Tüfenkci, taşeron konusunda birtakım sıkıntı ve beklentilerin olabileceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dikkat edin 1 milyon 100 bin insanımıza bu anlamda kadro verdik. İnşallah 2018'de yatırımlarla büyüyen bir Türkiye, ihracat rakamlarını artıran bir Türkiye, tarımından sanayisine, ticaretinden hizmet sektörüne büyüyen bir Türkiye 2019'a çok daha güçlü bir şekilde girecek. 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirdik ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sizlerin gayretleriyle geçtik. İnşallah 2019'da uygulamasına geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan başkan yapacağız. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine birer birer ulaşacağız."

- "Büyümeliyiz ki Kudüs'e sahip çıkalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise birçok siyasi hareketin Türkiye'den gelip geçtiğini ancak hiçbirinin partisi kadar damgasını vuramadığını kaydetti.

AK Parti'de 'biz' kavramının öne çıktığını ifade eden Yılmaz, partiye emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı hain darbe girişimi ile hem içeride hem dışarıda karşılaştığı saldırılara rağmen bu sene çok güzel bir ekonomik performans gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk 9 ayda ortalama büyümemiz yüzde 7,4 oldu. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdük. Dördüncü çeyrekte de inşallah büyümemiz devam edecek. Öncü göstergelerimiz bu şekilde. Yılın tamamında da çok yüksek bir büyümeyle bu yılı tamamlıyoruz. Avrupa'da yüzde 2 büyüme sağladılar diye neredeyse düğün, bayram yapıyorlar. Biz üçüncü çeyrekte bunun 5 misli bir büyüme sağladık. Bunun için hakikaten ne kadar iftihar etsek azdır."

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın büyümeye, kalkınmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gelecek yıl Türkiye'nin büyüme sürecinin devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Büyümeliyiz ki Kudüs'e sahip çıkalım. Güçlenmeliyiz ki Suriye'de Irak'ta, Myannmar'da dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkabilelim." diye konuştu.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da bu yolda tek hedeflerinin Türkiye'nin gelişmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Partilerinin herkesi kucaklayarak büyüdüğünü söyleyen Çalık, bu sayede ülkede çok büyük hizmetler yapıldığını anlattı.

Çalık, hizmetlerle uğraşırken bazılarının da kendileriyle uğraştığını, özellikle 15 Temmuz'daki hain darbe girişimin ülkenin ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu belirten Çalık, şunları söyledi:

"Şimdi 15 Temmuz darbesine 'tiyatro' diyenleri görüyorsunuz. O tiyatro, komplo diyenlere cevabımız... 6 bin askerin, 500 subayın, 200 astsubayın, 42 generalin, 5 F-16'nın, 2 fırkateynin, 5 hücum botun, 30 tankın, 7 helikopterin, 1 kolordu, 12 tugay, 2 bin 745 askerin, yargı mensubunun var olduğu, Danıştay üyesinin var olduğu bir tiyatro çevrilebileceğine inan bir muhalefet var. Baş nereye giderse ayak oraya gider. Söyleyeceğim söz şudur ki, darbeye 'tiyatro' diyenlerin kim olduğunu biliyorsunuz. CHP'nin başındaki genel müdür darbe için 'tiyatro' diyor. Darbe için komplo diyor."

Çalık, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin ise bunun 15 ve 16 Temmuz'da vatanı savunan insanların korunması için yapıldığını belirtti.







